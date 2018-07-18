Официально представлен 150-долларовый Vivo Y71i

18 июля 2018, 14:15

Китайская компания Vivo анонсировала свой новый доступный по цене смартфон - Y71i.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 425, тактовая частота которого 1,4 ГГц. Кроме того, здесь графика Adreno 308 и 2 ГБ оперативной памяти.

Диагональ дисплея – 6 дюймов, а его разрешение – 720х1440 точек, соотношение сторон 18:9.Основная камера – 8Мп, а фронтальная 5Мп.Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Кроме того, можно вставить карту на 256 ГБ.Работает терминал под управлением Android 8.1 Oreo.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов известно за Wi-Fi и Bluetooth 4.2, приёмник GPS, порт Micro-USB.Емкость аккумулятора – 3360 мАч.Релиз новинки намечен на ближайшее время. Стоимость терминала - $150.