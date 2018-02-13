LG представила свои новые облачные решения

13 февраля 2018, 10:15

На международной выставке мультимедиа технологий ISE 2018, которая проходила с 6 по 9 февраля в Амстердаме, компания LG Electronics (LG) презентовала многогранное B2B-портфолио.

Новейшие решения в области облачных технологий и мониторов для бизнеса от корейского гиганта электроники были представлены в нескольких размерах и характеризуются повышенной производительностью и мобильностью. Таким образом, компания предложила оптимизированные облачные сервисы для использования на любых вертикальных поверхностях во всех сферах бизнеса. Павильон LG на выставке ISE 2018 поразил воображение посетителей тем, насколько удобными и эффективными являются новые продукты компании.



Наиболее примечательными в облачной линейке LG стали четыре устройства, которые идеально подходят для применения в самых разных отраслях, будь то финансовая, образовательная или медицинская сфера. Первое из них – LG 38CK900G – это облачное устройство «все в одном», оснащенное изогнутым дисплеем WQHD +. Его изогнутая IPS-панель имеет четкое разрешение 380x1600 пикселей и ультраширокое соотношение сторон 21:9, благодаря чему модель 38CK900G прекрасно справляется с многими задачами. Кроме того, монитор имеет широкий спектр применения из-за низкого энергопотребления, отсутствия вентилятора и совместимости с программами виртуализации, подключаемыми к VM (виртуальной машине) на удаленных серверах, таких как VMware View, Citrix Receiver и Microsoft Remote Desktop. Также пользователям доступны такие популярные возможности подключения, как Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet и USB-порты. А самое главное в том, что LG 38CK900G – это безопасное облачное устройство, чьи модели-предшественники уже на протяжении многих лет широко используются в финансовой сфере.

Еще одна звезда линейки LG – это 24CK550W, облачное устройство «все в одном» чуть меньше предыдущего по размеру и разрешению экрана. Эта модель оснащена IPS-панелью с разрешением 1920x1080 пикселей, обеспечивает высокую производительность и идеально подходит для облачных систем, используемых малым и средним бизнесом, а также в сфере здравоохранения. Следующее в линейке – новое устройство коробочного типа CK500W от LG, которое отличается компактным дизайном и высокой скоростью обработки данных, что позволяет одновременно поддерживать 4K и 2K дисплеи.



Завершает четверку жемчужина линейки облачных лэптопов от LG модель14Z980, созданная на базе отмеченной многими наградами серии ультрапортативных ноутбуков. Она весит менее 1 кг, оснащена процессором Intel Celeron 3965U (Kabylake) и предоставляет доступ к различным облачным системам. Кроме того, благодаря мощному аккумулятору, который держит заряд весь день, а также уникальной долговечности и высокой производительности, ноутбук LG 14Z980 отлично подходит для использования в сфере бизнеса и финансов. Все вышеупомянутые устройства – воплощение стремления компании LG создавать самые лучшие облачные устройства для каждой отрасли, дифференцируя линейку наиболее востребованными функциями.



Также компания LG представила мониторы с поддержкой Thunderbolt-3, предназначенные для работников креативной индустрии, где используют новейшие интерфейсы. Кроме того, посетители ознакомились с целым рядом устройств для медицинской визуализации. Для наглядной демонстрации преимуществ облачных устройств LG в различных сферах деятельности на стенде воссоздали несколько интерьеров. Благодаря этому, посетители ощутили всю эффективность и возможности применения продуктов LG.