Big data Vodafone лягут в основу новой транспортной системы Львова

15 февраля 2018, 11:45

Аналитические данные Vodafone будут использоваться для улучшения инфраструктуры Львова.

Решения по развитию инфраструктуры города, принятые на основе точных данных, позволят повышать качество жизни в городе и внедрять инновации. Об этом говорится в документе, подписанном Львовским городским советом, ЛКП «Центр информационных технологий» и ЗАО «ПФ Украины».

Vodafone Украина передала Городскому центру информационных технологий обработанные неперсонифицированные данные, сформированные на основе предварительных технических задач города. Полученные данные будут проанализированы специалистами центра информационных технологий и использованы для создания новой транспортной системы в городе.

«Большие данные сегодня – это не только открытость, но и возможность принимать решения на основе аналитики. Кроме того, это еще и отдельное звено в новой экономике мира. Ведь это возможность намного качественнее вести бизнес и принимать решения», – отметил заместитель мэра Львова по вопросам развития Андрей Москаленко.

Мы начали сотрудничество с Львовской мэрией в направлении анализа больших абонентских данных для совершенствования инфраструктуры города. На этом этапе сотрудничества в рамках меморандума мы анализировали перемещения абонентов Vodafone по городу. Используя эти данные, специалисты смогут учесть транспортные потребности жителей Львова и тех людей, которые ежедневно мигрируют в пределах области. Это существенно упростит процесс совершенствования транспортной системы города», – отметил во время подписания меморандума Константин Воробьев, заместитель Генерального директора Vodafone Украины.



