Razer и Team Kinguin объявляют о долгосрочном сотрудничестве

16 февраля 2018, 12:15

Razer и Team Kinguin, самая известная киберспортивная организация в Польше, объявляют от стратегическом сотрудничестве.

Долгосрочное соглашение подразумевает снабжение команды Kinguin полным спектром оборудования, а так же совместную разработку и тестирование продуктов.



Razer выступит эксклюзивным парнером Team Kinguin и предоставит всем спортсменам команды самые современные клавиатуры, мыши, гарнитуры и иные устройства, обеспечивая ее готовность к любым состязаниям. Так же Razer оборудует расположенный в Варшаве киберспортивный центр и тренировочные базы и поддержит развитие будущих инициатив команды.



Игроки Team Kinguin присоединятся к Team Razer и сыграют важную роль в разработке и тестировании новых продуктов. Их богатый опыт и успешная карьера в киберспорте позволят расширить и еще больше усовершенствовать портфолио высококлассной игровой периферии от Razer.



“Razer – один из первопроходцев в киберспорте, и мы ведем постоянный поиск амбициозных организаций чтобы помочь им расти и развиваться.” говорит Минь-Лян Тан, сооснователь и генеральный директор Razer. “Имя Team Kinguin стало одним из самых громких в постоянно развивающемся сегменте киберспорта. Мы невероятно счастливы начать наше сотрудничество на столь знаменательном этапе путешествия организации, и рады приветствовать ее в Team Razer.”



"Наша команда в восторге от возможности идти в будущее вместе с Razer,” говорит Джованни Варриале, операционный директор Team Kinguin. “Мы долгое время обсуждали наши планы с Razer, и нам ясно, что это сотрудничество построено на взаимопонимании. Мы верим, что работа с компаниями, разделяющими наши ценности, имеет очень большое значение, и крайне рады подобному шансу."



Обширный опыт сотрудничества Razer с ведущими кибератлетами привел к созданию всемирно популярных клавиатур, мышей и наушников. Razer BlackWidow V2, самая совершенная в мире механическая клавиатура, Razer DeathAdder Elite, новейшее обновление в семействе мышей-бестселлеров и легендарная серия гарнитур Razer Kraken V2 – все эти устройства были созданы в сотрудничестве с профессиональными киберспортсменами, выдерживая девиз Razer: For Gamers. By Gamers.











