Главные преимущества рынка Форекс

15 февраля 2018, 15:41

Международный финансовый рынок Форекс сегодня одно из самых известных в сети мест для заработка на валютных колебаниях и игры на бирже. Все дело в том, что это, во-первых, один из крупнейших рынков в своей сфере. А во-вторых, он открывает огромные возможности как уже профессиональным игрокам валютной сферы, так и тем, кто только делает свои первые неуверенные шаги в инвестировании.

Прежде, чем начать работать и зарабатывать, у каждого новичка есть понятное желание узнать, как можно больше о поле, на котором ему предстоит играть. Особенно, если ставкой в игре будут деньги, а нередко и большие деньги. Сам рынок Forex (сокращение от первоначального foreign currency exchange, международный валютный рынок) представляет собой глобальную платформу, через которую каждые 24 часа проходят триллионы долларов. Впечатляет?

Достоинства Forex

Мы составили для вас список преимуществ этой валютной платформы, а их немало, чтобы вы могли сделать для себя выводы, прежде чем сделать свои первые ставки.

Итак, почему многие современные инвесторы сегодня выбирают именно Форекс:

- биржа работает в режиме 24/5. Если многие другие платформы позволяют проводить операции только в определенное операционное время, которое обычно соответствует рабочему банковскому дню в конкретной стране, то здесь вы можете работать в любой точке земного шара и в любой удобный для вас момент проводить сделки. И хотя из-за такого графика система становится более чувствительной к колебаниям и изменчивой, это действительно делает работу на рынке forex для многих инвесторов более комфортной. Нет нужды ждать открытия торгов или переживать из-за того, что не успели к окончанию и сделки уже невозможны. Торговля идет каждую секунду без перерыва.- как мы писали выше, каждые сутки через Форекс проходят огромные суммы денежных средств. Такой многомиллиардный оборот позволяет в каждый момент проводить финансовые операции с любыми суммами и без досадных промедлений.- валютный рынок имеет четкую направленность. Наблюдая за статистическими выкладками и графиками за продолжительный отрезок времени можно спрогнозировать колебания валют и использовать их для получения прибыли.- фиксированное количество инструментов. Другие финансовые рынки, например, рынок недвижимости , или фондовый, имеют слишком большой перечень инструментов, который способен повергнуть в шок новичка. При этом на Форексе их всего лишь восемь (по числу доступных к обмену валютных пар). По сути, игроку валютного рынка нет необходимости слишком глубоко вникать во все особенности процесса и следить за сотнями различных параметров. Вам достаточно отслеживать ситуацию в восьми основных государствах (при условии, что страны Европейского союза считаются одним субъектом).- разница между покупкой и продажей на рынке Forex существенно ниже, чем на других финансовых рынках. И этот показатель, спред, может отличаться в десятки раз.- Форекс предлагает своим игрокам высокий уровень информационной обеспеченности. Практически все новостные ленты или бесплатны, или стоят незначительных сумм, что упрощает отслеживание важных данных на этом поле. Кроме того, являясь крупнейшим рынком на мировой арене, Forex подчиняется международным и общенациональным факторам, о которых легко найти достоверную информацию.

Обратите внимание, что при работе с валютным рынком надо учитывать и возможность использования финансового плеча, что упрощает и ускоряет получение прибыли. Естественно, есть и свои риски. Перед тем, как начинать играть серьезно, стоит внимательно вникнуть во все аспекты и понимать скорость динамики Форекса, чтобы не потерять свои деньги по невнимательности.