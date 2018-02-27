Avast представил новое решение Smart Life для безопасности IoT-устройств

27 февраля 2018, 9:15

Компания Avast представила платформу Smart Life, решение для защиты цифровой информации на базе IoT.

Smart Life использует технологию Искусственного интеллекта (Artificial Intelligence) для определения и устранения угроз. Avast предлагает заказчикам и поставщикам решение Smart Life в качестве программного обеспечения как услуги (Software-as-a-Service). Предложение упрощает пользователям и малым предприятиям защиту IoT-устройств, сетей и конфиденциальных данных дома, в офисе и вне его.



По прогнозам, число IoT-устройств к 2025 году увеличится втрое: эксперты ожидают более 75 млрд подключенных к интернету устройств. Производители спешат выпустить умные устройства на рынок по доступной цене, однако некоторые пренебрегают защитой и системами безопасности производимых девайсов. Платформа Smart Life предназначена для защиты этих IoT-устройств от кибератак.



«Мы активно пользуемся устройствами интернета вещей дома и на работе, однако их безопасность до сих пор не идеальна. Это значит, что пользователи и сегодня остаются под угрозой, — отмечает Гаган Сингх (Gagan Singh), старший вице-президент и генеральный директор департамента мобильных разработок Avast. — Ожидания пользователей возрастают: мы хотим получать комфорт и удовольствие от использования умных гаджетов. Поэтому перед производителями встает вопрос обеспечения безопасности умных устройств».



Avast получает данные от 400 млн активных пользователей со всего мира о работе IoT-устройств. Благодаря этому механизм машинного обучения постоянно накапливает опыт, что позволяет оперативно определять и противодействовать различным нарушениям, ботнетам и другим угрозам устройств интернета вещей. При разработке платформы Smart Life одним из приоритетов стало создание защиты, которую легко использовать для обеспечения безопасности IoT-сетей и устройств.



Многие умные устройства могут быть взломаны злоумышленниками, в том числе системы регулирования отопления, умные динамики, веб-камеры и другие гаджеты, поэтому обычные пользователи и малый бизнес очень уязвимы. Один из наиболее распространенных типов атак — киберпреступники атакуют тысячи умных устройств ничего не подозревающих жертв, чтобы создать ботнет для атаки на других. И в будущем число подобных киберпреступлений будет расти наряду с хищением личных данных и угрозами физической безопасности.



Если IoT-устройство проявляет подозрительную активность и передает большие объемы данных неизвестному адресу, Smart Life незамедлительно прекращает передачу трафика и уведомляет хозяина об обнаруженной странной активности. По мере развертывания услуги, будут доступны дополнительные функции, такие как возможность приостановить доступ к интернету, ограничить время работы монитора, добавить строгую фильтрацию контента.



Решение Smart Life для защиты IoT-сетей и устройств в России станет доступно в 2018 году.