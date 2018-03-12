В Кропивницком перезапустят аэропорт

12 марта 2018, 10:45

Для этого авиапредприятию хотят предоставить международный статус.

И конечно же реанимировать взлетно-посадочную полосу. 1300 метров ВПП нужно отремонтировать именно для учебно-тренировочных мероприятий, также необходимо увеличить рабочий участок полосы с 1600 до 2100 метров. Примечательно, что в настоящее время часть ВПП принадлежит Министерству образования и нaуки, a еще часть находится в собственности облсовета. В профильном министерстве уверены, что всю полосу нужно передать нa баланс МИУ. Также, во время дебатов была озвучена позиция, кроме использования, в перспективе аэропорта по прямому назначению, здесь также может быть оснащен международный технический центр по обслуживанию самолетов.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует до 2020 года построить в Белой Церкви международный аэропорт для грузовых и пассажирских перевозок.