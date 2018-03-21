Прогноз развития глобального рынка AR/VR от IDC

21 марта 2018, 19:15

Аналитики компании IDC представили прогноз развития глобального рынка AR и VR устройств до 2022 года, предсказав среднегодовой рост продаж на 52,5% - до 68,9 миллионов штук в год.

Гарнитура дополненной реальности Star Wars: Jedi Challenges, выпущенная Lenovo в конце 2017 года, была отмечена в исследовании за высокие показатели продаж во время зимних праздников.



Джанфранко Ланчи, президент и старший операционный директор Lenovo:

«Наша цель — создавать технологии, которые улучшают жизни людей: повышают продуктивность их работы, погружают в мир цифровых развлечений или помогают общаться с окружающим миром. Мы считаем, что технологии VR и AR предлагают невероятно глубокий, интуитивный и персонализированный способ изучения реального и виртуального миров. Инновационные устройства Star Wars: Jedi Challenges и Lenovo Explorer для платформы Windows Mixed Reality стали воплощением стратегии Lenovo, направленной на то, чтобы сделать AR и VR технологии доступными для более широкого круга индивидуальных и корпоративных пользователей.



Мы особенно рады успеху AR комплекта Star Wars: Jedi Challenges, созданного в сотрудничестве со студией Disney. Устройство получило признание пользователей и более 25 наград, став одним из самых востребованных продуктов по мотивам вселенной “Звездных войн” на прошедших зимних каникулах. На CES 2018 Lenovo совместно с Google представила отдельную гарнитуру Lenovo Mirage Solo и камеру Lenovo Mirage Camera с Daydream. Оба устройства появятся в продаже во втором квартале 2018 года. Мы планируем и дальше развивать технологии дополненной и виртуальной реальности, открывая все новые удивительные возможности для индивидуальных пользователей и бизнеса».



В игровой комплект Star Wars: Jedi Challenges входят световые мечи, точные копии оружия Люка Скайуокера, с помощью которых поклонники вселенной «Звездных войн» могут сразиться с героями киноэпопеи. Гарнитура работает в связке со смартфоном, а движения игроков фиксируются с помощью датчика. Сюжет игры включает более 30 часов захватывающих приключений с множеством уровней.



Кайл Лафлин, старший вице-президент Disney Consumer Products and Interactive Media’s Games & Interactive Experiences:

«Игровой комплект Star Wars: Jedi Challenges великолепно демонстрирует, как современные технологии дают новую жизнь классическим героям и сюжетам. Мы рады видеть, что так много поклонников “Звездных войн” уже пробудили своего внутреннего джедая. В будущем мы планируем повторить этот опыт с другими сюжетами из “Звездных войн”, вселенной Marvel и героями Disney».

