Обнаруженный "Доктор Веб" энкодер не способен расшифровывать файлы

Специалисты компании «Доктор Веб» исследовали нового троянца-энкодера. Из-за ошибки вирусописателей восстановление поврежденных этим шифровальщиком файлов в большинстве случаев невозможно.
Новый троянец-шифровальщик получил наименование Trojan.Encoder.25129. Превентивной защитой Антивируса Dr.Web этот троянец автоматически детектируется под именем DPH:Trojan.Encoder.9. После запуска он проверяет географическое расположение пользователя по IP-адресу инфицированного устройства. По задумке злоумышленников, троянец не шифрует файлы, если IP-адрес расположен в России, Беларуси или Казахстане, а также если в настройках операционной системы установлены русский язык и российские региональные параметры. Однако из-за ошибки в коде энкодер шифрует файлы вне зависимости от географической принадлежности IP-адреса.
Trojan.Encoder.25129 шифрует содержимое папок текущего пользователя, Рабочего стола Windows, а также служебных папок AppData и LocalAppData. Шифрование осуществляется с использованием алгоритмов AES-256-CBC, зашифрованным файлам присваивается расширение .tron. Не шифруются файлы размером более 30000000 байт (примерно 28.6 МБ). После завершения шифрования троянец создает файл %ProgramData%\\trig и записывает в него значение «123» (если такой файл уже существует, шифрование не выполняется). Затем энкодер отправляет запрос на сайт iplogger, адрес которого зашит в его теле. После этого вредоносная программа показывает окно с требованиями выкупа.
Несмотря на то, что в тексте требований злоумышленники уверяют своих жертв, что они смогут восстановить зашифрованные файлы, из-за допущенной в коде троянца ошибки это в большинстве случаев невозможно.
Пользователи Dr.Web защищены от действий этого шифровальщика, поскольку он успешно детектируется и удаляется превентивной защитой наших антивирусных продуктов. Тем не менее, специалисты компании «Доктор Веб» напоминают о необходимости своевременного резервного копирования всей важной информации.
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