DIGMA выпустила комбо-устройство 3-в-1 для автомобилистов

23 апреля 2018, 14:45

DIGMА, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, объявляет о расширении линейки автомобильной техники.

DIGMА DCD-300 объединяет в себе несколько устройств – видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор. Новинка отличается многофункциональностью, высокой детализацией картинки, широким углом обзора и выгодной ценой.

DIGMА DCD-300 представляет собой гибрид 3-в-1, который объединяет в себе сразу три устройства: видеорегистратор, радар-детектор и GPS-информатор.



Прибор выполнен в классическом стиле и изготовлен из пластика с soft-touch покрытием. В комбо-устройство DCD-300 встроен один из самых мощных процессоров Ambarella A7 и высокотехнологичный сенсор OV4689 от OmniVision, которые гарантируют хорошее качество съемки не только в дневное, но и в ночное время суток. Для вывода всей необходимой информации предусмотрен цветной и яркий дисплей с диагональю 2, 7 дюйма, который одинаково хорошо просматривается под любым углом и в любую погоду. Запись производится в высоком разрешении Full HD 1920x1080 (30 к/с). Угол обзора видеорегистратора составляет 170°. Техническая база комбо-устройства обеспечивает уверенное детектирование всех имеющихся радаров: от маломощных до фото-комплексов. Прибор включается автоматически при подключении питания. При отключении питания встроенный аккумулятор сохраняет записанный файл.



Встроенный радар-детектор в DCD-300 определяет радарные сигналы во всех актуальных диапазонах – Х, К, Ка, Ku, сигналы лазерных измерителей, а также сигналы комплекса Стрелка (от 1000 м) и пр. Прибор заранее оповестит о приближении к полицейскому радару, что поможет пользователю перейти на разрешенную скорость и избежать штрафов за превышение. Режимы Город1/Город2/Трасса созданы для уменьшения ложных срабатываний радар-детектора. Отличительной особенностью DCD-300 является то, что в борьбе с такими сложными для детектирования комплексами как Автодория, помогает технология GPS (встроенный в радар-детектор GPS-модуль для связи со спутниками).





