Full HD-мониторы Philips 221B8 и 243S5

14 мая 2018, 16:15

Новый монитор Philips 221B8 оснащен самыми передовыми, ключевыми для удобного и эффективного рабочего места функциями.

К примеру, технология SmartImage непрерывно анализирует содержимое изображения на экране, чтобы оптимизировать производительность устройства. В зависимости от своих задач, пользователь может выбрать один из нескольких режимов - «Офис», «Фото», «Кино», «Игра» и других – и позволить SmartImage самостоятельно настроить контрастность, насыщенность цвета и резкость, чтобы обеспечить наилучшее изображение в каждой конкретной ситуации. Кроме того, специально разработанный режим экономии позволяет снизить энергопотребление, при этом качество отображения повседневных офисных приложений не пострадает.

TFT-LCD панель диагональю 21,5 дюйма также оснащена системой подсветки W-LED без мерцания, которая регулирует яркость и снижает усталость глаз. Для реалистичности и естественности изображения используется технология SmartContrast, которая автоматически регулирует цвета и контролирует интенсивность подсветки, улучшая контрастность для более насыщенных, более темных оттенков в видео, играх, фотографиях. О здоровье глаз также позаботится и режим Philips LowBlue, который сокращает количество коротковолновых синих лучей, исходящих от светодиодного дисплея. Это предотвратит постепенное ухудшение зрения.



Ориентированный на улучшенную эргономику 221B8 не будет полным без дополнительных ключевых функций, таких как удобство чтения в режиме EasyRead, сравнимое с бумагой, а также гибкость, которую обеспечивает SmartErgoBase – специально разработанная подставка монитора, упрощающая настройку высоты, угла поворота и наклона устройства под предпочтения и потребности пользователя.



Еще один представленный сегодня монитор Philips 243S5 – это надежная, обладающая всеми основными функциями модель. Она обеспечивает превосходное качество изображения благодаря ярким цветам панели TFT-LCD без содержания ртути в сочетании с технологией SmartContrast. Помимо всех необходимых функций для продуктивной работы, 243S5 также отличается компактным дизайном, который позволяет сэкономить пространство, но при этом гарантирует качественное большое изображение формата Full HD на 23,6-дюймовом экране. Крепление VESA делает монитор отличным решением для небольшого рабочего места.



Поддержка нескольких вариантов подключения – это обязательное условие для любого современного рабочего места. Поэтому оба новых монитора оснащены полным набором цифровых и аналоговых интерфейсов, таких как DVI-D, HDMI и VGA-порты. Модель 221B8 также оборудована разъемом DisplayPort 1.2, который позволяет последовательно подключать несколько мониторов. Конструкцией также предусмотрен легкодоступный разъем для наушников и два встроенных высококачественных стереодинамика мощностью 2 Вт, которые предназначены для мультимедийных приложений, программ для совместной работы и общения.



Компания Philips признает, что каждое рабочее место уникально, и потому предлагает полный спектр профессиональных мониторов, разработанных с учетом требований к производительности и эргономике. Они также соответствуют потребностям всех современных организаций – от небольших до самых крупных. Новая модель 221B8 принадлежит к известной линейке B8, в которую входят экологичные мониторы с TN и IPS дисплеями и диагональю в диапазоне от 22 до 27 дюймов, разрешением экрана от Full HD до Quad HD, отображением до 1,074 миллиардов цветов и портами USB 3.0 с быстрой зарядкой. С другой стороны, новый Philips 243S5 обладает характеристиками обновленной линейки S5, для которой свойственны эргономичные опции, увеличенное количество разъемов и функции поворота/наклона/регулировки высоты. Обе линейки отличаются неизменным дизайном, который позволяет сократить эксплуатационные расходы благодаря соблюдению актуальных стандартов энергопотребления и энергосберегающим функциям, а так же снизить воздействие на окружающую среду на протяжении всей жизненного цикла продукта.



Монитор Philips 243S5 появится в продаже в мае 2018, а модель Philips 221B8 будет доступна в июне 2018. Ориентировочная цена 4 609 гривен.