Just2Trade снизил комиссию за операции с криптовалютами

Международный брокер Just2Trade снизил комиссию за операции с Bitcoin и Ethereum, их конвертацию и торговлю контрактами на разницу цен (CFD).
26 апреля международный брокер Just2Trade снизил комиссию на операции с Bitcoin и Ethereum на криптовалютных рынках в два раза. С этого момента комиссия по операциям до 200 000 евро составляет 1,50%, от 200 000 до 1 миллиона евро – 1%, более 1 миллиона евро – 0,75%. Комиссия за операции по конвертации в личном кабинете и брокерское обслуживание теперь составляет 1,5%. За операции с CFD на биткоин взымается комиссия в размере 0,5% от суммы сделки, за операции с Litecoin, Bitcoin Cash и Ripple комиссия едина и составляет 0,7% от суммы сделки.
Just2Trade первым из русскоязычных брокеров предоставил доступ к мировым криптовалютным рынкам, дав возможность трейдерам покупать и продавать Bitcoin, Ethereum и другие популярные криптовалюты. Торговля осуществляется по правилам европейского законодательства о биржевой деятельности.
Just2Trade – международная брокерская компания, предоставляющая прямой доступ к мировым финансовым и валютным рынкам для физических и юридических лиц. Компания является членом Компенсационного фонда инвесторов. Штаб-квартира компании расположена на Кипре, что позволяет инвестору избежать двойного налогообложения, освобождает от уплаты налога на репарацию прибыли в виде дивидендов, процентов, роялти, а также налогов на прирост капитала от продажи акций и ценных бумаг.
«Снижение комиссионных сборов за операции на криптовалютных рынках - закономерное явление. Криптовалюты все прочнее входят в нашу жизнь, становясь привычным инвестиционным средством. Растет спрос на брокерские услуги для биткоина и эфира, и комиссионные сборы не должны пугать клиентов, заставляя отказываться от качественного и безопасного сервиса в пользу сомнительных предложений», - говорит Алексей Долженков, руководитель отдела FX-услуг Just2Trade.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 14:15
LG G7 ThinQ получил динамик BOOMBOX и систему DTS:X
- Интернет | Вчера, 13:45
Apple Pay стал доступен клиентам ПриватБанка
- Гаджеты | Вчера, 13:15
DIGMA презентует планшет со встроенным Power Bank
- Железо | Вчера, 12:45
Nikon представляет лазерный дальномер для гольфистов COOLSHOT PRO STABILIZED
- Бизнес | Вчера, 12:15
Team Vitality присоединяется к Team Razer
- Интернет | Вчера, 11:45
Samsung сообщает о проведении акции для покупателей TV с большой диагональю
- Железо | Вчера, 11:15
LG G7 ThinQ получил интеллектуальный дисплей
- Интернет | Вчера, 10:45
Украинский стартап совместно с ПриватБанком представил платежный браслет
- Бизнес | Вчера, 10:15
Интернет-магазины не любят завозить товар официально
Последние материалы
- Обзоры | 14 мая, 12:57
Deepcool DA700 EU: "твоя личная бронзовая электростанция"!
- Аналитика | 14 мая, 10:52
Мобильные новости №69: Киевстар предлагает оплачивать парковку "Мобильными деньгами"
- Аналитика | 13 мая, 20:01
Дайджест №231: подробности о Galaxy S8 Lite и смарт-часах LG LM-W315
- Обзоры | 8 мая, 14:38
Sigma mobile Smart Fruit PS-44: сетевой фильтр с лимонным, апельсиновым и мятным дизайном
- Обзоры | 8 мая, 14:21
SVEN PS-470 – крутая портативная акустика с дизайном в стиле бумбокс
- Аналитика | 7 мая, 15:17
Мобильные новости №68: отчет Киевстар о первых абонентах 4G
- Аналитика | 7 мая, 14:02
Дайджест №230: подробности о Samsung Galaxy S10 и продажи VR-шлема Oculus Go
- Аналитика | 2 мая, 23:58
Мобильные новости №67: самостоятельная замена SIM-карты на USIM для клиентов Vodafone
- Аналитика | 2 мая, 23:47
Дайджест №229: дата анонса OnePlus 6 и старт продаж ASUS ZenFone 5 Lite в Украине
Популярные новости
- Технологии | 14 мая, 14:15
Чем удивляла Linkos group на последней конференции по безбумажным решениям 5.00
- Железо | 15 мая, 12:15
GIGABYTE анонсирует SSD-накопители серии UD PRO 5.00
- Гаджеты | 14 мая, 11:45
"Живые" фото и характеристики смартфона Nokia X 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 11:45
Galaxy S10 получит экранный сканер отпечатков пальцев 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 11:45
"Живые" фото смартфона Samsung Galaxy J6 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 10:15
Oppo Realme 1 – недорогой 6-дюймовый смартфон с неплохим "железом" 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 9:45
HP EliteDisplay S14 – компактный монитор с весом менее 1 кг и портом USB Type-C 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 9:15
Galaxy S9 продается хуже S8 и S2 5.00
- Гаджеты | 15 мая, 11:45
Promate AuraWatch: ультракомпактный повербанк для Apple Watch и iPhone 5.00