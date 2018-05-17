17 мая 2018, 9:45

Just2Trade снизил комиссию за операции с криптовалютами

Международный брокер Just2Trade снизил комиссию за операции с Bitcoin и Ethereum, их конвертацию и торговлю контрактами на разницу цен (CFD).



26 апреля международный брокер Just2Trade снизил комиссию на операции с Bitcoin и Ethereum на криптовалютных рынках в два раза. С этого момента комиссия по операциям до 200 000 евро составляет 1,50%, от 200 000 до 1 миллиона евро – 1%, более 1 миллиона евро – 0,75%. Комиссия за операции по конвертации в личном кабинете и брокерское обслуживание теперь составляет 1,5%. За операции с CFD на биткоин взымается комиссия в размере 0,5% от суммы сделки, за операции с Litecoin, Bitcoin Cash и Ripple комиссия едина и составляет 0,7% от суммы сделки.



Just2Trade первым из русскоязычных брокеров предоставил доступ к мировым криптовалютным рынкам, дав возможность трейдерам покупать и продавать Bitcoin, Ethereum и другие популярные криптовалюты. Торговля осуществляется по правилам европейского законодательства о биржевой деятельности.



Just2Trade – международная брокерская компания, предоставляющая прямой доступ к мировым финансовым и валютным рынкам для физических и юридических лиц. Компания является членом Компенсационного фонда инвесторов. Штаб-квартира компании расположена на Кипре, что позволяет инвестору избежать двойного налогообложения, освобождает от уплаты налога на репарацию прибыли в виде дивидендов, процентов, роялти, а также налогов на прирост капитала от продажи акций и ценных бумаг.



«Снижение комиссионных сборов за операции на криптовалютных рынках - закономерное явление. Криптовалюты все прочнее входят в нашу жизнь, становясь привычным инвестиционным средством. Растет спрос на брокерские услуги для биткоина и эфира, и комиссионные сборы не должны пугать клиентов, заставляя отказываться от качественного и безопасного сервиса в пользу сомнительных предложений», - говорит Алексей Долженков, руководитель отдела FX-услуг Just2Trade.





