AOC и MMD показывают существенный рост продаж в Европе

26 июня 2018, 10:15

Согласно последним данным аналитиков Context, рынок мониторов в европейском регионе вырос на 8% в годовом исчислении в первом квартале 2018 года, с января по апрель.

Данные Context показывают, что этому способствовали продажи мониторов с экранами больших размеров (от 24,5 до 35 дюймов) и инновационными технологиями, в то время как доля рынка дисплеев с диагональю менее 23-24 дюймов продолжила снижаться. Значительно рос также сегмент мониторов с разрешением QHD и UHD.

В сегменте мониторов с диагональю 31,5 дюймов AOC удалось увеличить свою долю с 0% до 27,3% всего за один год (с первого квартала 2017 по первый квартал 2018), став лидером в этой группе. AOC также лидирует на рынке 35-дюймовых мониторов с долей 30,9% в первом квартале 2018 года. В сегменте больших мониторов доминирует Philips (среди 40-дюймовых и 43-дюймовых моделей) с долей рынка 36,9% и 40,8% соответственно.



Рост AOC и Philips продолжается благодаря собственным инновационным и экологически безопасным решениям Philips, таким как PowerSensor, который обнаруживает отсутствие пользователя и снижает яркость экрана на 80%, всплывающие веб-камеры, которые можно спрятать для безопасности, или повышающие производительность и увеличивающие функциональность док-станции USB-C. Успех AOC особенно заметен в сегменте игровых мониторов, включая дисплеи с частотой обновления 240 Гц для динамичных игр, и 35-дюймовые ультраширокие мониторы формата 21:9.



AOC и Philips достигли впечатляющего совместного результата: 15-процентная доля рынка в Европе и лидирующие позиции в первом квартале 2018 года. Из 22 стран/регионов в Европе оба бренда вместе занимают первое место на рынке в 11 странах/регионах и вторую позицию в оставшихся шести странах/регионах.



"AOC и MMD работали над новыми инновационными функциями во множестве направлений, таких как дизайн, качество изображения, эргономика и удобство для пользователя, а также экологичность. Эти новшества привели к росту объема продаж, и мы продолжаем увеличивать свое присутствие на рынке каждый квартал", – говорит Стефан Соммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.



В Украине рынок мониторов вырос на 5% по сравнению с первым кварталом 2017 года. В первом квартале 2018 года доля мониторов Philips показала впечатляющий рост на 11% по сравнению с предыдущим периодом (четвертый квартал 2017 года), достигнув 23%. Как и в первом квартале 2017 года, Philips занимает первое место на украинском рынке мониторов. AOC и Philips вместе занимают первое место с рыночной долей, которая выросла на 13% по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.



"Мы заняли первое место на конкурентном украинском рынке мониторов с мониторами Philips в первом квартале этого года! Мы – крупнейший игрок, особенно в сегменте крупных мониторов с нашим брендом Philips", – объясняет Александр Сорокотяга, директор по продажам AOC&MMD Ukraine.