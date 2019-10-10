AOC и Philips Monitors демонстрируют уверенный рост

10 октября 2019, 18:04

По последним данным аналитической компании Context, во втором квартале 2019 года европейский рынок мониторов вырос на 3,2 %.

За тот же период совокупные поставки компаний AOC и MMD (лицензированный производитель мониторов Philips) росли в два раза быстрее рынка, что позволило им увеличить объем продаж на 6,7 % и совместно занять третье место на европейском рынке с долей 14,1 %. По сравнению с предыдущим годом, объемы продаж MMD выросли на 10,8 %.



В сегменте мониторов с большой диагональю (68,6 см/27 дюймов и более) эти торговые марки занимают вторую позицию с суммарной долей рынка 14 %. В то время как данный рыночный сегмент вырос на 29,2 %, они продемонстрировали практически в два раза более высокие темпы роста, увеличив свои продажи на 57,7%. Показатели каждого бренда в отдельности выглядят не менее впечатляюще: рост продаж мониторов MMD и AOC составил 53,3 % и 64%, соответственно. Вместе же AOC и MMD занимают первую позицию на рынках России, стран Бенилюкса, Украины, Польши, Италии, Чехии и Словакии. При этом, MMD удерживает первое место в сегменте мониторов с диагональю 27 дюймов и выше в Украине и странах Бенилюкса.



В целом, рынок мониторов продолжает расти благодаря продажам устройств с высоким разрешением (QHD и UHD), а также крупноформатным, изогнутым и ультрашироким моделям, и внедрению инновационных технологий, повышающих удобство использования и продуктивность работы. Другим ключевым фактором роста является развитие игрового сегмента.



Стефан Соммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе



«Мы в AOC и MMD (мониторы Philips) постоянно работаем над инновационными решениями в самых различных областях, таких как дизайн и эргономика, качество изображения и удобство использования, а также очень серьезно подходим к вопросу снижения влияния на окружающую среду. Внедрение этих инноваций напрямую отражаются на росте объемов наших поставок, что позволяет нам из квартала в квартал наращивать нашу рыночную долю», — говорит Стефан Соммер (Stefan Sommer), директор по маркетингу и управлению бизнесом в Европе.



Широкий портфель моделей начального уровня и высококлассных игровых мониторов компании AOC производит впечатление. Кроме того, расширяется и линейка профессиональных дисплеев, адресованных предприятиям малого, среднего бизнеса и государственного сектора, которая была позитивно воспринята покупателями и уже заняла свое место на рынке.



Благодаря широкому спектру интерфейсов и применению ряда уникальных решений, существенно растут и поставки устройств под маркой MMD: продукты снабжаются функциональными и удобными док-станциями USB-C, имеют функции экономии энергопотребления, которые сделали возможным создание «самого экологически безопасного монитора в мире». Например, датчик PowerSensor определяет присутствие пользователя и помогает снизить потребление электроэнергии на 80 %, а выдвижную веб-камеру можно просто спрятать в целях повышения безопасности. Среди других интересных решений — гибридные кабели USB-C/USB-A для подключения старых и новых устройств к док-станции USB-C. Отдельно отметим новую линейку игровых мониторов Momentum, адресованную пользователям игровых приставок.



В Украине развитие рынка мониторов приостановилось, но по совокупной доле AOC и MMD по прежнему на первом месте, занимая 27,3 %: доля MMD составляет 24,5 %, AOC — 2,8 %. Во втором квартале 2019 года MMD нарастила свою рыночную долю на 12,2 %, по сравнению с первым кварталом этого же года, что дало суммарный прирост на 11,2 % для обеих торговых марок. В сегменте крупноформатных дисплеев (с диагональю от 27 дюймов и более) AOC и MMD совместно удерживают первую позицию с долей 23,2 %, продемонстрировав рост на 165,9 %, по сравнению с предыдущим годом. Поставки одной только MMD в этом сегменте выросли на 186,3 %, что позволило мониторам этой марки занять 20,6 % от общего объема данного рынка.



«В прошлом году мы существенно увеличили нашу долю рынка в Украине, в частности, благодаря мониторам MMD (мониторы Philips), которые в течение уже некоторого времени не уступают своих лидерских позиций», говорит Александр Сорокотяга, директор по продажам AOC и MMD в Украине.