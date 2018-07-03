lifecell запустил 4.5G в диапазоне 1800 МГц в 232 населенных пунктах Украины

3 июля 2018, 13:15

lifecell запустил скоростную связь 4.5G в диапазоне 1800 МГц в наибольшем количестве населенных пунктов Украины.

До конца года оператор планирует обеспечить покрытие новым поколением связи для 1500 населенных пунктов, при этом 50% населения Украины получат доступ к технологии 4.5G.



1 июля 2018 года диджитал-оператор lifecell запустил сеть стандарта 4.5G в диапазоне 1800 МГц в 18 областях Украины. В отдельных городах Донецкой, Луганской, Кировоградской, Херсонской, Черновицкой и Закарпатской областей 4.5G доступен в диапазоне 2600 МГц, а до конца года запустится и в диапазоне 1800 МГц. Это даст абонентам оператора, среди которых 70% пользователей смартфонов, а почти 38% имеют LTE-модели, доступ к четвертому поколению высокоскоростного мобильного Интернета.





