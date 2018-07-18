AOC представляет 31,5-дюймовый монитор с IPS-панелью и разрешением QHD

18 июля 2018, 10:15

Новый монитор Q3279VWFD8 использует IPS, а не VA-панель, как его старший брат, и, следовательно, отличается более широкой цветовой гаммой картинки.

Это повышает точность цветопередачи и обеспечивает более яркое, естественное и захватывающее изображение.



Панель IPS Q3279VWFD8 с диагональю 31,5 дюйма (80,19 см) предлагает очень детализированное разрешение QHD (2560x1440 пикселей), время отклика GtG 5 мс, поддержку AMD FreeSync и частоту обновления 75 Гц. Модель предназначена для особо экономных домашних пользователей, интернет-кафе, а также всех, кому нужны внушительные характеристики по доступной цене.



Новый монитор оснащен огромной 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD (2560x1440 пикселей), которая отображает даже самые мелкие детали. Большая площадь экрана и высокая плотность пикселей позволяют дисплею работать эффективно при ежедневном использовании. В то время как панель и ее характеристики говорят сами за себя, дизайн монитора также впечатляет: глянцевая черная отделка узких рамок и задней крышки создает приятный контраст с прочной серебристой подставкой.



Благодаря широким – 178/178° – углам обзора IPS-панели, компании друзей и большие семьи, которые собрались на совместный просмотр, смогут одинаково насладиться качественным изображением без искажений. Панель с глубиной цвета 8-бит+FRC обеспечивает 1,07 миллиарда оттенков и 88% охвата гаммы NTSC. Она позволяет воспроизводить гораздо более «живые» цвета, включая яркий красный, глубокий синий и сочный зеленый с высоким коэффициентом контрастности 1200:1.



Разрешение QHD (2560x1440 пикселей) монитора Q3279VWFD8 позволяет в деталях рассматривать качественные фото и видео, а также играть в игры. Благодаря частоте обновления 75 Гц, времени отклика 5 мс GtG и поддержке AMD FreeSync, игровой процесс будет плавным, без задержек и рывков.



Монитор Q3279VWFD8 предлагает широкий выбор возможностей подключения, включая как классические решения, такие как VGA и DVI, так и современные - HDMI и DisplayPort. Это позволит подключать его к любым игровым консолям, ПК, ноутбукам, приставкам и другим гаджетам. Предусмотрен также разъем 3,5 мм для подключения наушников или внешних динамиков.



Технология AOC Clear Vision улучшает четкость и яркость при просмотре контента стандартной четкости (SD). Технология Flicker-Free устраняет мерцание, используя для регулирования яркости постоянный ток вместо широтно-импульсной модуляции, что снижает усталость глаз при использовании монитора в течение долгого времени.



Новинка поступит в продажу уже в июле 2018 года по рекомендованной розничной цене 7 659 грн.