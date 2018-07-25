Uber преодолел отметку в 10 миллиардов поездок, благодаря пассажиру из Киева

В воскресенье, 10 июня, в 15:12 по украинскому времени одновременно начались 173 поездки и доставки, благодаря которым Uber преодолел рубеж в 10 миллиардов поездок. Эти 173 поездки произошли в 93 городах в 21 стране на пяти континентах, в том числе и в Киеве, Украина.
10-миллиардная поездка Uber была осуществлена через 8 лет и 10 дней после первой поездки. Более половины всех поездок были совершены за последние 13 месяцев.
Полный список стран, в которых достигнут 10-миллиардный рубеж: Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Египет, Франция, Индия, Иордания, Мексика, Пакистан, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Южная Африка, Украина, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.
Поездка в Киеве, которая внесла свой вклад в эту отметку, составила 2,85 км и была совершена сервисом UberX с Подола в центр города. Стоимость поездки составила 93,35 грн.
Uber начал свою работу в 2010 году, чтобы решить простую проблему: как заказать поездку нажатием одной кнопки? Несмотря на то, что мы еще в начале нашего пути, мы делились прекрасными моментами на протяжении всех лет работы, среди которых трогательные истории людей, которые нашли любовь, работу и даже рожали детей в Uber. Мы не были бы, сейчас там, где мы есть, без прекрасных пассажиров, водителей и городов, в которых мы работаем.
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