Walt Disney – мультипликация доходности

17 августа 2018, 15:46

Эксперты ГК «ФИНАМ» актуализировали оценку акций Walt Disney – компании, ведущей деятельность в различных сегментах медиаиндустрии.

С момента предыдущей оценки акции компании превзошли целевой уровень и принесли впечатляющую для консервативного актива доходность 16,6%. По бумагам Walt Disney подтверждается рекомендация «Покупать» со среднесрочным потенциалом роста 15,8%.

Компания Walt Disney владеет целым спектром электронных, бумажных, радио- и телевещательных СМИ, входящих в состав подразделений Disney/ABC Television и ESPN, а также линейкой тематических развлекательных парков и курортов – Диснейлендами в США, Шанхае, Париже, Токио и Гонконге. Наиболее известным направлением деятельности компании является студийная работа по выпуску фильмов, музыки и театральных постановок. В состав конгломерата входят такие студии, как Walt Disney Studios Motion Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Marvel, Touchstone Pictures, LucasFilm и другие.

По итогам прошедшего квартала выручка компании увеличилась на 7,3% - до $15,23 млрд, что оказалось на $110 млн меньше усредненных прогнозов. Отставание от прогноза обусловлено негативной динамикой выручки в сегменте потребительских товаров и интерактивных масс-медиа. Несмотря на это чистая прибыль компании выросла на 23%, до $2,92 млрд, а скорректированная прибыль на одну акцию составила $1,87. Выручка медийных сетей возросла на 5% - до $6,16 млрд, от развлекательных комплексов – на 6%, до $5,19 млрд. Студийная деятельность принесла на 20% больше, $2,88 млрд.



Аналитики ГК «ФИНАМ», положительно оценивают отчет Disney и не считают, что отставание выручки от прогнозов являются негативным фактором. Оба показателя так или иначе показали рост, а позитивная динамика прослеживалась по трем сегментам, приносящим больше всего выручки. Кроме этого, глава компании Роберт Айгер поделился планами по приобретению активов 21st Century Fox и запуску стримингового сервиса Disney, который будет запущен ближе к концу 2019 года, что станет весомым фактором укрепления акций компании в долгосрочной перспективе.



«С учетом вышеизложенного мы сохраняем по акциям Disney рекомендацию «покупать» и повышаем целевой уровень до $135 на ближайшие 18 месяцев», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.

