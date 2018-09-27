Оно того стоит? Да! Apple iPhone Xs Max – прочный и ремонтопригодный

27 сентября 2018, 11:33

Едва успела "отгреметь" сентябрьская презентация Apple, как в адрес свежеразработанных "яблочных" гаджетов посыпались обвинения в завышенности цен, проблемах с ремонтопригодностью и прочностью. Скептики упорно продолжают сетовать на "слабость" корпуса смартфона, связанную с его большими габаритами. Конечно, стойкость мобильного устройства с диагональю дисплея в 6,5 дюймов действительно вполне обоснованно может вызвать сомнения. Однако, Apple любит разрушать устоявшиеся стереотипы, поэтому, как бы не старались злопыхатели, iPhone Xs Max по итогам импровизированных "краш-тестов" демонстрирует впечатляющие (в хорошем смысле) результаты.

3 факта, которые говорят о прочности новинки iPhone Xs Max

Ознакомиться с техническими свойствами и детальным описанием возможностей iPhone Xs Max можно на Moyo.ua. Что касается их выносливости и надежности, удалось выяснить что:

1. Поцарапать стекло устройства не так просто, как может показаться на первый взгляд – оно выдерживает натиск большинства материалов, которые страшны смартфонам конкурирующих брендов. Оставить видимый след от случайного соприкосновения с ключами в кармане получится точно не с первого раза. Угрозу для Xs Max представляют материалы 6-го (и выше) уровня по шкале Мооса.

2. Новый продукт Apple способен пройти воду, огонь и другие испытания. И если о высокой степени влагозащиты Айфонов известно достаточно давно, то то, что дисплей телефона способен продержаться почти 60 секунд над открытым огнем – как минимум, внушает уважение.

3. Xs Max отличился устойчивостью еще и в проверке степени гибкости – по результатам испытания он не треснул и не прогнулся даже под чрезмерными стараниями экспериментатора.

Что касается ремонтопригодности, то, несмотря на "страшилки", сразу же появившиеся на просторах сети, осуществлять замену компонентов iPhone Xs Max вполне реально. Устранять некоторые поломки можно, даже не "контактируя" с элементами Face ID. Конечно, некоторые трудности вызывает наличие защиты от влаги, однако и эту проблему на практике можно решить.

Самый дорогой (и самый большой) на данный момент iPhone совсем скоро станет доступным для приобретения во всех популярных торговых сетях страны, а пока это время еще не наступило, у потребителей есть отличная возможность подробно изучить информацию о "яблочной" новинке.