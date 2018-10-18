Латвийский IT-интегратор Lattelecom сменит бренд и название

18 октября 2018, 14:45

Крупнейший IT-интегратор в странах Балтии Lattelecom в следующем году начнет процесс перехода на новый бренд и сменит название на tet.

Трансформация будет происходить постепенно ― в Латвии она начнется уже весной 2019 года, когда будет изменено юридическое название компании.



Перемены обоснованы масштабной сменой стратегии и цифрового поведения бизнеса в следующие три года. Дальнейший рост предприятия планируется за счет развития возможностей новых технологий, развлекательного содержания и инфраструктуры в трех больших взаимосвязанных группах услуг ― для дома, для цифрового рабочего места и для коммуникации с клиентами, основанной на данных.



«Lattelecom всегда был предприятием, услугами которого мы могли гордиться на государственном уровне: один из самых быстрых интернетов в мире, Рига ― европейская столица Wi-Fi, самые современные телевизионные решения в Балтии. Рост предприятия в последние годы был стремительным, направления бизнеса расширились, и сегодняшнее название больше не отражает деятельность Lattelecom. Мы уже давно работаем за пределами Латвии, успешно экспортируя наши услуги в страны Балтии, в Северную и Восточную Европу. В свою очередь, спектр наших услуг является гораздо более разветвленным, выходя за обычные границы индустрии телекоммуникаций. Мы как технологическое и развлекательное предприятие создаем свой контент, развертываем решения для цифровой трансформации предприятий ― «облачные» услуги, решения по IT-безопасности и интегрированным технологиям», ― говорит председатель правления Lattelecom Юрис Гулбис.



Lattelecom планирует перенять уже проверенный на латвийском рынке бренд ― tet, который вместе с именем предприятия получит новый логотип. Успешный старт tet на латвийских рынках электроэнергии и «умного» дома, а также опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что этот бренд оценивают как простой, понятный и доступный. tet уже известен как бренд Lattelecom в области инноваций, технологий и «умных» решений. Эта характеристика совпадает с развитием предприятия как в сфере технологий, в том числе облачных, так и во внутренней бизнес-среде.



Весной следующего года ООО Lattelecom сменит юридическое название предприятия на ООО tet, однако на экспортных рынках процесс перехода на новый бренд начнется несколько позже, о чем Lattelecom проинформирует отдельно.



