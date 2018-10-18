MMD представляет Philips 276E8VJSB

18 октября 2018, 16:05

Монитор Philips 276E8VJSB предлагает пользователям множество передовых технологий, которые гарантируют безупречное качество изображения.

Таким образом, устройство идеально подходит для просмотра фотографий, фильмов и веб-страниц, а также для любого профессионального использования, где требуется стабильная яркость и точность отображения цветов. Разрешение UltraClear 4K UHD (3840x2160 пикселов) благодаря высокопроизводительной IPS-панели обеспечивает отличную четкость, а широкоэкранный ЖК-дисплей – резкость изображения и яркие цвета. Оценить качество можно из любой точки со сверхширокими углам обзора 178/178 градусов. 10-битный дисплей гарантирует насыщенность и глубину цвета, а 1,074 миллиарда цветов и 12-битная внутренняя обработка дают плавность перехода оттенков и высокую детализацию.Монитор Philips 276E8VJSB оснащен широким набором удобных функций и опций, которые призваны сделать работу пользователя максимально приятной и эффективной. Так, возможность подключения MultiView позволит работать с несколькими экранами одновременно. Технология Flicker-Free отрегулирует яркость и уменьшит мерцание, чтобы просмотр был более удобным, а глаза не уставали и после длительного использования. Режим LowBlue сократит вредное влияние синего свечения, использование «зеленых» материалов полезно для экологии, а низкое энергопотребление поможет сократить затраты на электричество.Продажи монитора Philips 276E8VJSB начнутся в середине ноября 2018 года по рекомендованной розничной цене 9 919 гривен.