22 октября 2018, 12:45

4.5G от lifecell теперь доступен в 2400 населенных пунктах по всей Украине

Lifecell расширил LTE-покритие в диапазоне 1800 МГц и запустил скоростной мобильный Интернет четвертого поколения в с. Запорожское, пгт Раздоры, пгт Славгород, с. Георгиевка и с. Новоалександровка Днепропетровской области; с. Беленькое, пгт Балабино, пгт Малокатериновка, г. Вольнянск, с. Смирново и г. Пологи Запорожской області; пгт Ворзель Киевской области.



Технология четвертого поколения теперь доступна в 2400 населенных пунктах страны, где проживает свыше 22 млн 180 тыс жителей.

