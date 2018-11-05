5 ноября 2018, 12:45

lifecell оглашает о расширении покрытия 4.5G в восьми областях Украины

Теперь скоростной мобильный Интернет четвертого поколения от lifecell доступен уже в 2734 населенных пунктах для 22 млн 807 тыс жителей.



На этой неделе компания запустила 4.5G в 33 населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В частности, теперь смогут пользоваться преимуществами LTE-технологии и любители зимних видов отдыха на горнолыжных курортах Драгобрат и Ясиня.

