Теперь скоростной мобильный Интернет четвертого поколения от lifecell доступен уже в 2734 населенных пунктах для 22 млн 807 тыс жителей.
На этой неделе компания запустила 4.5G в 33 населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В частности, теперь смогут пользоваться преимуществами LTE-технологии и любители зимних видов отдыха на горнолыжных курортах Драгобрат и Ясиня.
Последние новости
- Интернет | Сегодня, 14:45
В Украине начал вещание музыкальный канал – MEGOGO LIVE
- Связь | Сегодня, 14:15
Vodafone обеспечил 4G связь для работников и посетителей Чернобыльской АЭС
- Технологии | Сегодня, 13:45
GSA расширяет свою стратегию новыми лидерами и множеством инициатив
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Мощне игровые гарнитуры SVEN AP-G850MV, AP-G851MV и AP-G852MV
- Связь | Сегодня, 12:45
lifecell оглашает о расширении покрытия 4.5G в восьми областях Украины
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Мощная игровая клавиатура OKLICK 700G Dynasty
- Железо | Сегодня, 11:45
Новые материнские платы MEG Z390 ACE и MPG Z390 GAMING EDGE
- Железо | Сегодня, 11:15
Новый ИБП SVEN UP-L1000E с функцией "холодный старт"
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
Ritmix RH-194M, RH-196M и RH-198M - новые модели наушников
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 22:47
Дайджест №256: анонс OnePlus 6T и защищенного X-treme PQ37
- Аналитика | 28 октября, 23:49
Мобильные новости №85: корпоративные 4G-тарифы Киевстар и сеть 4G Vodafone во всех областных центрах Украины
- Обзоры | 28 октября, 22:28
Cablexpert AB-U3M-VGAF-01: к VGA через USB!
- Аналитика | 28 октября, 21:23
Дайджест №255: новинки DOOGEE на выставке Mobile Electronics Fair
- Аналитика | 24 октября, 5:51
Мобильные новости №84: новые территории на карте Украины с 4G от Vodafone
- Аналитика | 23 октября, 6:13
Дайджест №254: старт продаж в Украине Galaxy Note9 512 ГБ и Honor 8X
- Обзоры | 22 октября, 6:26
Doogee X70: "помощник с бонусами"!
- Аналитика | 15 октября, 22:05
Дайджест №253: мощный 10,3-дюймовый ридер ONYX BOOX Gulliver и украинские цены новых iPhone
- Обзоры | 15 октября, 19:21
Doogee X60L: "ассистент" для менеджера!
Популярные новости
- Гаджеты | 2 ноября, 14:15
Galaxy S10 – рассекречен дизайн нового флагмана Samsung 5.00
- Гаджеты | 2 ноября, 13:45
Производительность нового iPad Pro оказалась на уровне MacBook Pro 5.00
- Гаджеты | 2 ноября, 12:45
Состоялся официальный анонс смартфона Lenovo Z5 Pro 5.00
- Гаджеты | 1 ноября, 12:15
В Украине стартуют продажи Galaxy Note9 512 Гб 5.00
- Интернет | Сегодня, 14:45
В Украине начал вещание музыкальный канал – MEGOGO LIVE 0.00
- Связь | Сегодня, 14:15
Vodafone обеспечил 4G связь для работников и посетителей Чернобыльской АЭС 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:45
GSA расширяет свою стратегию новыми лидерами и множеством инициатив 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Мощне игровые гарнитуры SVEN AP-G850MV, AP-G851MV и AP-G852MV 0.00
- Связь | Сегодня, 12:45
lifecell оглашает о расширении покрытия 4.5G в восьми областях Украины 0.00