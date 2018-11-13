ПриватБанк продлил до конца года льготный проезд в столичном метро

ПриватБанк продлил до конца года льготный режим проезда по бесконтактным картам Visa в киевском метро и во всех видах городского транспорта Житомира, оборудованного терминалами для безналичных расчетов.
Как сообщили в банке, до 31 декабря при оплате на турникетах киевского метро бесконтактной картой Visa дважды в день банк будет компенсировать 3 грн стоимости проезда. Также повезет владельцам NFC-смартфонов, если оплачивать проезд картой Visa совсем бесконтактно.
За полцены смогут путешествовать до конца года и жители Житомира, которые будут пользоваться городским транспортом и оплачивать проезд бесконтактными картами Visa. По условиям акции ее участники получат гарантированный возврат средств в сумме до 50% стоимости каждой поездки на основной карточный счет.
Получить мгновенную бесконтактную карту Visa можно до 31 декабря в любом отделении ПриватБанка в столице и Житомире бесплатно.
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