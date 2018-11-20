ПриватБанк возрождает самый большой в Восточной Европе хакатон

20 ноября 2018, 10:15

ПриватБанк стал инициатором и главным партнером крупнейшего в Восточной Европе хакатона Global Hack Weekend 2018, который пройдет в конце ноября в Киеве.

Как сообщил глава правления банка Петр Крумханзл, идея возрождения в Украине традиции проведения больших хакатонов была "на ура" поддержана командой организаторов Global Hack Weekend во главе с Павлом Педенко и ведущим украинским партнером банка – международной платежной системой Mastercard.



"Для ПриватБанка популярные цифровые продукты – это не только инновации, позволяющие внедрять новые банковские услуги. Инновации и непрерывность их внедрения – это образ мышления и идеология ПриватБанка. Мы хотим, чтобы подобная наступательная инновационность стала образом мышления всей Украины. Правление ПриватБанка однозначно поддержало идею о возрождении уникального для Украины и всей Европы хакатона, – говорит председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл. – Мы не только активно поддерживаем команду организаторов хакатона, но и готовы предоставить все возможности API ПриватБанка, чтобы реализовать лучшие идеи и проекты, которые, я уверен, появятся в этой аудитории".



23 ноября киевский кинопавильон на Вернадского станет выездной Tech-лабораторией: по данным оргкомитета GHW 2018, на нем соберутся более 1 000 талантливых специалистов, менторов и предпринимателей, чтобы решить, как будут выглядеть технологии будущего. В рамках Global Hack Weekend 2018 ПриватБанк и Mastercard предоставят участникам свои API. Команда-победитель поедет на WEB Summit в Амстердам с покрытием всех расходов для 3 участников. Еще две лучшие команды, которых отберут банкиры, получат поддержку ПриватБанка и Mastercard в дальнейшем развитии проекта и смогут лично представить его на Finnovate 2019 в Сан-Франциско.



"Global Hack Weekend – это событие, в ДНК которой лежит коллаборация. Наша цель – в перспективе 3–5 лет выйти за рамки хакатонов и стать независимой площадкой для творчества и взаимодействия цифрового сообщества", – уверен организатор хакатона Павел Педенко.



Кроме ПриватБанка и Mastercard, среди партнеров и менторов GHW 2018



представители фондов WNISEF, Horizon capital, Funcubator, AVentures Capital и основатели и топ-менеджеры компаний TemplateMonster, Depositphotos и Concepter. Лучшие идеи получат возможность для дальнейшего развития, микрофинансирования, а также гаджеты, лицензии и подписки.





