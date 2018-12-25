25 декабря 2018, 10:45

Украинцы поддерживают идею внедрения механизма "кешбэк для покупателя"

Согласно исследованиям компании GFK, 69% украинцев оценивают механизм кешбэка как действенный метод борьбы за свои права.



Об этом во время Круглого стола: «Кешбэк – детенизация торговли и стимул по защите прав потребителей» заявила член Консьюмерской ассамблеи Украины, представитель центра потребительских экспертиз «ТЕСТ» Нина Кильдий.



«Согласно исследования компании GFK, 54% опрошенных украинцев считают механизм кешбэка очень действенным, а еще 15% - в принципе действенным. То есть, суммируя, можно сказать, что почти 70% потребителей считают механизм кешбэка очень действенным инструментом для дисциплинирования продавцов, чтобы заставить их выдавать фискальный чек», - озвучила статистические данные Нина Кильдий.



Она напомнила, что механизм кешбэка, который Минфин предлагает законодательно сделать обязательным для выполнения, предполагает штрафовать продавцов на 200% стоимости проданного товара без фискального чека. Из взысканной суммы штрафа 100% будет возвращено покупателю, и еще 100% - поступит в государственную казну.



«Это метод кнута и пряника. Это идеальный вид наказания, от которого, с одной стороны, выиграет потребитель, который сможет защитить свои права, с другой стороны – выиграет государство, потому что оно также от этого получит деньги в бюджет, - подчеркнула Нина Кильдий. - Самое главное при защите прав потребителей – это идентифицировать продавца, чтобы было кому предъявлять претензии. У нас в исследовании 6 интернет-магазинов выдали документы без опознавательных знаков, только штамп с названием магазина. А фискальный чек – хороший инструмент для идентификации продавца».



Эксперт напомнила, что Консьюмерская ассамблея Украины как платформа обсуждения общественных инициатив по защите прав потребителя однозначно поддерживает идею кешбэка, потому что в Украине не хватает реального механизма активизации потребителей на защиту своих прав.



«Закон о кешбэке – это тот механизм, который бы повысил активность потребителей, потому что контролирующие органы часто выставляют претензии, что обращений очень мало и потребители не очень активны. В результате, недобросовестные продавцы остаются безнаказанными», - финализировала Нина Кильдий.

