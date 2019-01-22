На украинский рынок выходит новый бренд мощных и доступных игровых систем

22 января 2019, 11:15

Бренд EPIC Power Machines представляет новые линейки ноутбуков для профессионалов и энтузиастов - EPIC Pro и EPIC Gaming.

За высокую производительность ноутбуков отвечают современные процессоры Intel Core i7 восьмого поколения семейства Coffee Lake и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 10 серии.

Все ноутбуки обладают сдержанным дизайном, практичным и не марким корпусом из качественных материалов. Специально разработанная система охлаждения использует двухвентиляторную компоновку с тепловыми трубками и испарительной камерой, что обеспечивает эффективное охлаждение и повышенную стабильность работы системы. Ноутбуки EPIC оснащены эргономичной клавиатурой со светодиодной подсветкой, а флагманская модель имеет RGB подсветку с возможностью изменять цвета по вкусу пользователя. В максимальной конфигурации все ноутбуки могут быть оснащены 32 Гбайтами оперативной памяти стандарта DDR4.

Важным отличием всех моделей ноутбуков EPIC является возможность их кастомизации под конкретные задачи. Для этого на официальном сайте epic.com.ua предусмотрен специальный конфигуротор, благодаря которому пользователь сможет самостоятельно выбрать необходимые комплектующие исходя из своих задач или бюджета.



Ноутбуки EPIC оснащаются как мобильными, так и полноценными десктопными процессорами Intel® восьмого поколения семейства Coffee Lake с теплопакетом 65 Вт. В аппаратную конфигурацию систем могут входть как доступные CPU Intel® Pentium Gold™, так и флагманские чипы Intel Core i7 Coffee Lake, а также дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 10 серии, что позволяет наслаждаться молниеносной производительностью и потрясающим игровым процессом. EPIC поддерживают системную память стандарта DDR4, чье энергопотребление сократилось на 30%, а скорость работы увеличилась на 20% по сравнению со стандартом DDR3. Объём оперативной памяти может достигать 32 ГБ. Кроме того, все системы EPIC могут быть оснащены скоростными PCI-E NVMe накопителями со скоростью чтения свыше 3000 Мбайт в секунду.

Матовые антибликовые дисплеи ноутбуков EPIC имеют высокую яркость и увеличенные углы обзора благодаря матрице IPS с улучшенной цветопередачей, при этом разрешение экрана может составлять 1920 на 1080 точек (Full HD), обеспечивая картинку превосходного качества. А благодаря поддержке технологии NVIDIA G-Sync изображение выводится на экран исключительно плавно.



В конструкции всех систем EPIC реализована эффективная система охлаждения на базе тепловых трубок и испарительной камеры, которые позволяют получить максимальную производительность без перегрева системы даже во время длительных игровых сессий.

Продуманная конструкция системы охлаждения ноутбуков EPIC не позволяет пыли задерживаться в корпусе системы, что продлевает срок службы компонентов, а также повышает общую стабильность работы. Наиболее горячие компоненты – центральный и графический процессоры – снабжены отдельными модулями для достижения более эффективного охлаждения. При этом вентиляционные отверстия располагаются в задней и боковой части корпуса, таким образом, верхняя панель ноутбука остается комфортно прохладной даже во время длительной работы под нагрузкой.



Ноутбуки серии EPIC Pro и EPIC Gaming уже доступны для покупки на украинском рынке, стоимость базовых модификаций начинается с отметки в 16 999 грн и 21999 грн, соответственно.