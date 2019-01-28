Uber представляет в Украине новую функцию

Начиная с сегодняшнего дня, пользователи Uber в Украине смогут использовать новую функцию, которая позволяет конвертировать сдачу от оплаты за поездку наличными в кредит, который можно будет использовать для оплаты следующих поездок.
Как это работает?
Когда вы платите за поездку наличными, сообщите водителю сумму, которую вы хотите сохранить в качестве кредита;
Водитель вручную введет сумму в приложении;
Отслеживайте баланс вашего кредита в разделе “Оплата” в вашем приложении;
Используйте сдачу для частичной или полной оплаты вашей следующей поездки;
Для этого перед поездкой перейдите в раздел “Оплата” и выберите пункт “Сдача” в качестве способа оплаты.
Сбережение сдачи от оплаты наличными в качестве кредита уменьшает необходимость для водителей иметь наличные деньги, позволяет пассажирам быстрее завершить поездку и обеспечивает лучший опыт общения между пассажирами и водителями.
Выбор остается за пользователем, конвертировать сдачу в кредит или нет. Максимальная сумма сдачи, которую можно конвертировать в кредит после поездки, составляет 500 гривен.
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