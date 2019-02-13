Первые сети "интернета вещей" Киевстар построены и подключены

13 февраля 2019, 11:45

В декабре 2018 г. и в начале 2019 г. крупнейший телеком-оператор Украины провел тесты сети NB-IoT- сеть разработана специально для «умных» устройств.

Качество работы сети «интернета вещей» было проверено в специальной лаборатории Киевстар на устройствах учета газа и воды. Успешное тестирование сети позволило масштабировать проект и начать его внедрение на локациях клиентов. В частности, бизнес-клиенты оператора в Киевской и Одесской областях уже присоединились к тестированию сети на своих предприятиях.



«Киевстар будет запускать сеть NB-IoT для клиентов по всей Украине. Сегодня это востребовано бизнесом самых разных направлений - поставщиками воды, газа, электричества, муниципальными и промышленными предприятиями, - комментирует Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. - И для этого у нас есть все возможности, ведь сеть NB-IoT в сочетании со скоростью 4G-связи дает клиентам еще больше возможностей для бизнеса».



Преимущества сети NB-IoT:

гарантированно высокий уровень защиты данных при передаче информации;

позволяет передавать данные между десятками тысяч одновременно подключенных устройств на высокой скорости, в том числе видеоконтент;

обеспечивает мобильность устройств и их работу в течение длительного времени без подключения к электросетям (одного заряда батареи хватает на несколько лет).



Услуги сети NB-IoT могут заинтересовать не только коммунальные и промышленные предприятия, но и компании, работающие в транспортной, сельскохозяйственной, логистической отраслях. Также сети можно использовать при создании продуктов и сервисов для «умных домов» (Smart Home), «умных городов» (Smart City), работы охранных устройств и многого другого.

Бизнес-клиенты Киевстар могут заказать как подключение к NB-IoT, так и «умные» устройства и программное обеспечение для мониторинга и управления.

Чтобы узнать больше или стать партнером/клиентом Киевстар в проекте NB-IoT, пишите на nb@kyivstar.net .

Напомним, что в 2018 году Киевстар запустил ряд IoT-продуктов, в частности, IoT-автосигнализацию «Автотрекинг» и систему безопасности для дома SafeHome, которыми пользователи могут управлять с собственных смартфонов. Киевстар продолжает работать в направлении развития IoT-услуг, и в дальнейшем представит клиентам новые решения для массовых пользователей и бизнеса.







