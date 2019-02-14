Cognizant Technology – недооцененный потенциал

14 февраля 2019, 11:15

С момента январской оценки акции показали солидную доходность в размере 12,9%, что позволяет подтвердить рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 16,5%.



По итогам четвертого квартала выручка Cognizant Technology увеличилась на 7,8%, достигнув $4,13 млрд и на $20 млн превзойдя прогнозы аналитиков. При этом чистая прибыль составила $648 млн по сравнению с чистым убытком в размере $18 млн в прошлом году. Чистая прибыль на акцию составила $1,12 и на $0,21 превысила ожидания.



Выручка по направлению IT-обслуживания в финансовой сфере возросла на 3% - до $1,45 млрд, в здравоохранении – увеличилась на 7%, до $1,23 млрд, в сегменте продуктов и ресурсов – на 15%, до $891 млн, а в сегменте коммуникаций, медиа и технологий – на 20%, до $585 млн.



Cognizant Technology Solutions удается наращивать прибыль на акцию двузначными темпами на протяжении более 10 лет подряд, при этом компания ожидает среднегодового роста выручки на 7-11% на ближайшие 5 лет.



Далеко не каждая компания IT-сектора может похвастаться такими показателями, и при всем этом рынок в 2018 году с неоправданной силой «наказал» акции Cognizant за недостаточно быструю, как показалось игрокам, трансформацию. За период с марта 2018 года до последней недели декабря бумага подешевела почти на 30%, что не соответствует картине операционной деятельности и динамике показателей компании.



«Мы продолжаем считать акции Cognizant Technology Solutions очень перспективной инвестиционной идеей и устанавливаем целевую цену на уровне $85, что соответствует 16,5%-ному потенциалу роста», - говорит ведущий аналитик ГК «ФИНАМ» Зарина Саидова.



