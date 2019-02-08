ETG подготовил инфраструктуру для покупки газа онлайн

8 февраля 2019, 6:24

Независимый провайдер энергии компания ETG.UA подготовила свою инфраструктуру для возможности покупки газа в режиме онлайн. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на сайте компании начал работу электронный кабинет пользователя, в котором можно заключать договор в онлайн режиме, расплачиваться за газ онлайн, и вести весь документооборот в электронном виде.

При этом, все традиционные варианты коммуникации между поставщиком газа и предприятием остаются в силе. Потребитель может позвонить в контакт-центр, в региональный офис, отправить электронное письмо, а также войти в личный кабинет – и оформить там заявку самостоятельно.

«С момента, когда у нас было пару сотен потребителей и до нескольких тысяч по состоянию на сегодня, мы не увеличили штат центрального офиса. В связи с этим, для нас стало важно иметь возможность электронного обмена документами с потребителями с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). А также особенно важно иметь возможность продавать газ в режиме онлайн», – говорит CEO компании ETG.UA Владимир Шведкий.

По словам Шведкого, компания серьезно относится к IT-разработкам и диджитализации. В текущем году ETG.UA планирует, чтобы в кабинете появились рекомендации по объёму покупаемого газа, основанные на всей предыдущей истории его потребления клиентом: графики, которые будут показывать динамику потребления, цены и так далее.

«Благодаря инновационному подходу, мы планируем переходить в плоскость энергоэффективности с точки зрения рекомендации, как можно сэкономить и правильно запланировать свои расходы на будущие периоды. Подключить уведомления что, например, идет похолодание на следующей неделе, поэтому рекомендуем скорректировать ваши лимиты в связи с изменением погоды и увеличением потребления ресурса», – подчеркивает Шведкий.

По словам СЕО провайдера, аккумуляция истории этих данных позволит клиентам компании строить прогнозы, поможет более тщательно планировать бюджет и, как результат, быть более энергоэффективным.