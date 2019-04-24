Eaton предоставит свои новейшие технологии для разработки "грузовика будущего"

24 апреля 2019, 11:15

Компания-поставщик решений по управлению энергией Eaton объявила о том, что предоставит компоненты для производства грузовиков, которые участвуют в программе SuperTruck II Министерства энергетики США.

SuperTruck II – это программа партнерства между Министерством энергетики США, производителями грузовиков и поставщиками оборудования, целью которого является повысить эффективность автопоездов более чем на 100% и повысить их тепловую эффективность во время торможения на 55% по сравнению с 2009 годом. Программу стоимостью $100 млн финансирует Бюро автомобильных технологий Министерства энергетики США и промышленные партнеры.



Eaton поставляет производителям оригинального оборудования (OEM) ряд передовых технологий для экономии топлива и сокращения выбросов в атмосферу. К ним относятся высокоэффективная коробка передач, которая обеспечивает экономию топлива за счет выбега двигателя и рекуперации отработанного тепла; 48-вольтовый гибридный электрический электропривод с регенеративным торможением, который заряжает аккумуляторы автомобиля, дает энергию для работы кондиционера и других принадлежностей, а также выступает в роли генератора в грузовиках, осуществляющих магистральные перевозки; точные контроллеры рециркуляции выхлопных газов, позволяющие одновременно снижать потребление топлива и выбросы.



«Это прекрасная возможность для технологий Eaton внести свой вклад в программу, направленную на повышение эффективности автопоездов», - заявляет Михай Доробанту (Mihai Dorobantu), директор по технологическому планированию и связям с государственными органами автотранспортного подразделения Eaton. «Мы рады сотрудничать с производителями оригинального оборудования, участвующими в SuperTruck II, и стремимся к достижению общей цели – созданию более экологичных и экономичных грузовиков».

SuperTruck II является продолжением инициативы SuperTruck Министерства энергетики США, которая была запущена в 2010 году с целью повышения эффективности грузопоездов на 50%. Долгосрочной целью проекта является разработка технологии для создания более экологичных и эффективных грузовиков большой грузоподъемности. Такие грузовики перевозят 80% всех грузов в США и расходуют около 28 млрд галлонов топлива в год, что составляет около 22% от общего энергопотребления транспорта.

В дополнение к изделиям, которые Eaton поставляет специалистам программы SuperTruck, компания предлагает производителям грузовиков технологии для экономии топлива и снижения выбросов.

«С 2008 года автотранспортное подразделение Eaton уделяет особое внимание вопросам сокращения выбросов и расхода топлива», - сообщил Доробанту. «Мы разрабатывали и продолжаем разрабатывать технологии, которые сокращают выбросы оксидов азота и повышают общую топливную экономичность дизельных двигателей, а также технологии для электрических, гибридных и оснащенных двигателем на топливных элементах коммерческих автомобилей».

В некоторых изделиях используется технология регулируемых клапанов Eaton, которая позволяет OEM-производителям выбирать технологии под свои потребности.



Автотранспортное подразделение Eaton предлагает, помимо прочего, технологии деактивации дизельных цилиндров (CDA) и управления регулируемыми клапанами (VVA). Обе технологии могут быть использованы для сокращения расхода топлива на 5-25%, увеличения скорости прогрева отработавших газов и поддержания более высоких температур во время работы двигателя. Технологии CDA и VVA могут также использоваться при сопротивлении движению для достижения активной регенерации дизельного топлива (DPF) без применения традиционного метода дозирования катализатора окисления дизельного топлива.

Технология CDA от Eaton может работать при 3-4 бар тормозной мощности на всех скоростях, что позволяет сократить выбросы за счет улучшения терморегулирования отработавших газов, при этом экономя топливо. Аналогичным образом, модуляция впускного клапана может применяться при более высоких нагрузках, что позволяет повысить топливную эффективность двигателя при использовании цикла Миллера.

Еще одной технологией, способствующей соблюдению нормативных требований, является насос Eaton TVS EGR, разработанный для экономии топлива при соблюдении действующих международных норм по выбросам.

Вытесняющий насос TVS EGR от Eaton позволяет использовать высокоэффективное турбомашинное оборудование для снижения насосных потерь и экономии топлива. Насос TVS EGR приводится в действие 48-вольтовым электродвигателем, что делает его работу независимой от частоты вращения двигателя и более управляемой по сравнению с другими системами EGR без насосов.

Кроме того, новый декомпрессионный моторный тормоз Eaton может помочь OEM-производителям двигателей в соблюдении нормативных требований. Регулирование расхода топлива и выбросов приводит к сокращению габаритов и скорости коммерческих транспортных средств, что обусловливает необходимость повышать эффективность торможения на более низких скоростях.



Другие функции регулируемого клапанного механизма включают раннее открытие выпускного клапана и внутреннюю рециркуляцию отработавших газов. Эти функции помогают нагревать отработавшие газы для повышения эффективности катализатора и сокращения выбросов.

Технология гидрокомпенсации зазора Eaton оптимизирует работу клапанного механизма, обеспечивая точное расположение клапанов в течение всего срока службы автомобиля. Другие преимущества включают в себя снижение шума и устранение необходимости ручной настройки гидрокомпенсатора зазора клапанного механизма.