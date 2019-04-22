РОМСАТ на выставке CABSAT 2019

На международной выставке CABSAT (Дубай) показали медиаплееры inext На международной выставке CABSAT (Дубай) показали медиаплееры inext.
Команда РОМСАТ на международной выставке CABSAT 2019
CABSAT 2019
Одним из главных событий года в сфере телекоммуникаций и спутниковых технологий считается выставка-конференция CABSAT в Дубае. Ежегодно арабская площадка собирает тысячи посетителей и десятки участников. РОМСАТ стала одним из экспонентов выставки – представляли разработки inext (программное обеспечение и сет-топ боксы).
Напомним, что в 2017 мы приняли решение об объединении усилий РОМСАТ и inext. За это время мы укрупнили в Украине и подготовили разработки для выхода на глобальный рынок.
Сет-топ боксы inext на CABSAT 2019
Презентация inext на международной выставке CABSAT 2019 (Дубай)