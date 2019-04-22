РОМСАТ на выставке CABSAT 2019

22 апреля 2019, 14:19

На международной выставке CABSAT (Дубай) показали медиаплееры inext На международной выставке CABSAT (Дубай) показали медиаплееры inext.

Команда РОМСАТ на международной выставке CABSAT 2019

CABSAT 2019

Одним из главных событий года в сфере телекоммуникаций и спутниковых технологий считается выставка-конференция CABSAT в Дубае. Ежегодно арабская площадка собирает тысячи посетителей и десятки участников. РОМСАТ стала одним из экспонентов выставки – представляли разработки inext (программное обеспечение и сет-топ боксы).

Напомним, что в 2017 мы приняли решение об объединении усилий РОМСАТ и inext. За это время мы укрупнили в Украине и подготовили разработки для выхода на глобальный рынок.

Сет-топ боксы inext на CABSAT 2019



Презентация inext на международной выставке CABSAT 2019 (Дубай)