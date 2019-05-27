Новые СХД Supermicro установили мировой рекорд по производительности

27 мая 2019, 10:15

Компания Supermicro, дистрибутором которой является АСБИС-Украина, достигла беспрецедентных показателей эффективности с новыми системами хранения данных Supermicro Resource Saving Systems.

Устройства поддерживают новейшие процессоры 2-го поколения Intel Xeon Scalable под кодовым именем Cascade Lake.

Средний прирост производительности Supermicro Resource Saving Systems составляет до 57% по сравнению с системами предыдущего поколения, имеющими в основе процессоры Intel Xeon Scalable (кодовое имя – Skylake) и до 117% по сравнению с системами, которые работают на Intel® Xeon® E5-2600 v4 (кодовое имя – Broadwell).

Обновив имеющиеся серверные системы, клиенты могут через 3-5 лет значительно продлить жизненный цикл продукта и снизить TCO (совокупную стоимость владения) для своих центров обработки данных.