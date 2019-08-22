Supermicro в авангарде крупных научных исследований

22 августа 2019, 10:45

На выставке ISC–2019 во Франкфурте, Германия, компания Supermicro представила системы, используемые ведущими мировыми учеными и промышленными разработчиками.

В центре экспозиции оказались 1U Petascale All-Flash NVMe, BigTwin, SuperBlade, ГП-системы NVIDIA для ИИ и глубокого обучения, обеспечивающие фундамент для важнейших прорывов во множестве прикладных сценариев НРС. Самым недавним примером являются изображения черной дыры, полученные из галактики, расположенной на расстоянии 55 млн световых лет от Земли, а также поручение от Центра климатического моделирования NASA обеспечить расширение и модернизацию систем для своего сообщества исследователей Земли и космоса.