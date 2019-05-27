В мобильных приложениях MEGOGO появились Stories

27 мая 2019, 13:15

Видеосервис создает редакцию и планирует развивать новый формат развлекательного и познавательного медиа-ресурса



Ежедневно пользователям сервиса будет предложено к просмотру несколько категорий коротких вертикальных научно-познавательных и развлекательных видео. Что позволит пользователям видеосервиса узнать об интересных фактах, природных явлениях, открытиях или событиях, а также, посмотреть трейлеры или эпические фрагменты из кинолент, сериалов или ТВ передач, представленных на платформе.

Так, с сегодняшнего дня в мобильных приложениях MEGOGO для ОС Android и iOS появился новый видеоформат развлекательно-познавательного контента - Stories. Он реализован по аналогии с одноименным решением в социальных сетях Instagram и Snapchat.



На текущем этапе новый контентный блок MEGOGO Stories расположен в верхней части главного экрана мобильного приложения и представляет собой ленту из порядка 20-ти ежедневно обновляемых вертикальных видеороликов (их хронометраж в среднем составляет до полутора минут). Видеоистории составлены на основе наиболее интересных фрагментов и фактов из ТВ передач/шоу, сериалов, новостей, фильмов, но при этом смонтированы как самостоятельные сюжеты, рассказы, эпизоды или трейлеры - с дальнейшей возможностью просмотра исходной полной версии.



Каждая история имеет свой заголовок, здесь же указаны передача или фильм, из которого скомпонован эпизод/факт, на экран выводятся субтитры, в левом углу размещена кнопка вкл/выкл звука, присутствует возможность моментального перехода для просмотра полного видео. В самой верхней части экрана - лента с делениями (их кол-во приравнено к кол-ву актуальных сюжетов в данной категории в данный момент) для быстрого переключения эпизодов выбранной тематики или же переход в последующую категорию, что также можно выполнить с помощью привычного свайпа вправо.



Сейчас Stories разделены на тематические категории: технологии, история, путешествия, еда, животные, новости, сериалы, фильмы, со временем появится большее разнообразие по “интересам”. Также следующий шаг по расширению категорий - привлечение к их созданию сторонних ресурсов, например, СМИ.

На данный момент над проектом MEGOGO Stories трудится восемь журналистов, а в ближайшем будущем к ним присоединится еще несколько человек, в том числе моушн-дизайнеры.Кроме того, сервис MEGOGO в скором времени объявит о запуске другого медиа продукта, что также станет частью нового медиа-ресурса, над которым работает редакция платформы.