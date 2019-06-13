13 июня 2019, 11:15

Uber представляет на 3-м ежегодном Elevate Summit

В первый день третьего ежегодной конференции Elevate Summit в Вашингтоне, Uber объявил о запуске нового пилотного проекта Uber Air, наряду с новыми концепциями дизайна и партнерскими соглашениями, которые помогут запустить первую в мире сеть городской авиации.



Выбрав Мельбурн, Австралия, в качестве первого города за пределами США для пилотного проекта Uber Air, компания подтвердила свою цель - начать испытательные полеты в 2020 году, а коммерческие операции - с 2023 года.



Эрик Аллисон, глава Uber Elevate, сказал: «Сегодня третий ежегодный Uber Elevate Summit продемонстрировал прогресс отрасли, чтобы воплотить воздушное такси Uber Air в реальность до 2023 года. Мы хотим показать, что заказ полета нажатием кнопки гораздо ближе, чем вы думаете, а также новые скайпорты, новые салоны воздушного такси, новые модели воздушных аппаратов и многое другое. Elevate - это видение Uber, позволяющее переместить транспорт с двухмерной сетки и перенести совместное пользование поездками в небо, с использованием электрических воздушных такси, которые являются экологичными, тихими и безопасными».



Uber не будет производить транспортные средства, но будет работать с лидерами отрасли для производства 100% электрических воздушных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), которые будут использовать сеть Uber Air.



Вот некоторые ключевые объявления первого дня Саммита:



● Мельбурн, Австралия, выбран Uber в качестве первого за пределами США города: Мельбурн присоединится к Далласу и Лос-Анджелесу в качестве пилотного города для этой программы. Тестовые полеты должны начаться с 2020 года, а коммерческое использование услуги - с 2023 года.Uber также объявил о партнерстве с ведущими австралийскими компаниями - Macquarie, Telstra и Scentre Group - и планирует работать с ключевыми существующими партнерами, включая аэропорт Мельбурна, которые совместно будут поддерживать инфраструктуру и телекоммуникации, необходимые для создания успешной сети городской авиации.



● Новый дизайн салона воздушного такси для будущего сервиса Uber Air: Вместе с Safran Cabin ZEO Studio и Bipolar Studio, компания Uber впервые представила салон Uber Air. Модель интерьера, представленная на Саммите, нацелена стать общепринятым стандартом для пользователей воздушных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Медиа файлы можно найти здесь.



● Новые дизайны Skyport на 2023 год: Концепты этого года представлены в виде мобильных, связанных между собой, посадочных площадокSkyport для коммерческого запуска услуги в Далласе, Лос-Анджелесе и Мельбурне в 2023 году. 16 лучших дизайнов от 8 ведущих архитектурных компаний включают в себя модернизацию парковочных конструкций и новые постройки, которые представляют первые полностью продуманные и технически осуществимые Skyports.



● Новые партнерские отношения с лидерами рынка недвижимости и коммуникаций: Помимо Hillwood, мы рады начать сотрудничество с фирмой Related Companies в качестве нового партнера по развитию, которая будут поддерживать нашу будущую сеть Uber Air в Соединенных Штатах.AT&T будет работать с Uber, чтобы изучить, как LTE и, в конечном итоге, возможность подключения 5G могут улучшить eVTOL нового поколения и грузовые дроны.



● Новые модели воздушного аппарата вертикального взлета и посадки: На Саммите были представлены модели аппаратов вертикального взлета и посадки от Aurora (дочерней компании Boeing), Pipistrel, Karem Aircraft и Bell и нового партнера Jaunt.

