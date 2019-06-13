Uber представляет на 3-м ежегодном Elevate Summit

В первый день третьего ежегодной конференции Elevate Summit в Вашингтоне, Uber объявил о запуске нового пилотного проекта Uber Air, наряду с новыми концепциями дизайна и партнерскими соглашениями, которые помогут запустить первую в мире сеть городской авиации.
Выбрав Мельбурн, Австралия, в качестве первого города за пределами США для пилотного проекта Uber Air, компания подтвердила свою цель - начать испытательные полеты в 2020 году, а коммерческие операции - с 2023 года.
Эрик Аллисон, глава Uber Elevate, сказал: «Сегодня третий ежегодный Uber Elevate Summit продемонстрировал прогресс отрасли, чтобы воплотить воздушное такси Uber Air в реальность до 2023 года. Мы хотим показать, что заказ полета нажатием кнопки гораздо ближе, чем вы думаете, а также новые скайпорты, новые салоны воздушного такси, новые модели воздушных аппаратов и многое другое. Elevate - это видение Uber, позволяющее переместить транспорт с двухмерной сетки и перенести совместное пользование поездками в небо, с использованием электрических воздушных такси, которые являются экологичными, тихими и безопасными».
Uber не будет производить транспортные средства, но будет работать с лидерами отрасли для производства 100% электрических воздушных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), которые будут использовать сеть Uber Air.
Вот некоторые ключевые объявления первого дня Саммита:
● Мельбурн, Австралия, выбран Uber в качестве первого за пределами США города: Мельбурн присоединится к Далласу и Лос-Анджелесу в качестве пилотного города для этой программы. Тестовые полеты должны начаться с 2020 года, а коммерческое использование услуги - с 2023 года.Uber также объявил о партнерстве с ведущими австралийскими компаниями - Macquarie, Telstra и Scentre Group - и планирует работать с ключевыми существующими партнерами, включая аэропорт Мельбурна, которые совместно будут поддерживать инфраструктуру и телекоммуникации, необходимые для создания успешной сети городской авиации.
● Новый дизайн салона воздушного такси для будущего сервиса Uber Air: Вместе с Safran Cabin ZEO Studio и Bipolar Studio, компания Uber впервые представила салон Uber Air. Модель интерьера, представленная на Саммите, нацелена стать общепринятым стандартом для пользователей воздушных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой. Медиа файлы можно найти здесь.
● Новые дизайны Skyport на 2023 год: Концепты этого года представлены в виде мобильных, связанных между собой, посадочных площадокSkyport для коммерческого запуска услуги в Далласе, Лос-Анджелесе и Мельбурне в 2023 году. 16 лучших дизайнов от 8 ведущих архитектурных компаний включают в себя модернизацию парковочных конструкций и новые постройки, которые представляют первые полностью продуманные и технически осуществимые Skyports.
● Новые партнерские отношения с лидерами рынка недвижимости и коммуникаций: Помимо Hillwood, мы рады начать сотрудничество с фирмой Related Companies в качестве нового партнера по развитию, которая будут поддерживать нашу будущую сеть Uber Air в Соединенных Штатах.AT&T будет работать с Uber, чтобы изучить, как LTE и, в конечном итоге, возможность подключения 5G могут улучшить eVTOL нового поколения и грузовые дроны.
● Новые модели воздушного аппарата вертикального взлета и посадки: На Саммите были представлены модели аппаратов вертикального взлета и посадки от Aurora (дочерней компании Boeing), Pipistrel, Karem Aircraft и Bell и нового партнера Jaunt.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Гарнитура ERGO BS-500 TWINS 2 BLACK
- Железо | Сегодня, 12:15
Samsung представляет изогнутый игровой монитор CRG5 с поддержкой 240Гц G-Sync
- Технологии | Сегодня, 11:45
Абоненты Киевстар помогли приобрести оборудование для Института им. Н. Амосова
- Связь | Сегодня, 11:15
Uber представляет на 3-м ежегодном Elevate Summit
- Связь | Сегодня, 10:45
Киевcтар включил связь 4G в харьковском метро
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Lenovo добилась рекордного дохода за 2018 финансовый год – $51 млрд
- Связь | Сегодня, 9:45
Киевстар запускает приложение для контроля качества сети
- Интернет | Сегодня, 9:15
ПриватБанк будет доплачивать украинцам за Apple Music, чтобы победить пиратов
- Железо | Вчера, 13:15
BIOSTAR представила энергоэффективную компактную плату A68N-2100E
Последние материалы
- Обзоры | 10 июня, 17:34
A4Tech 3100N: "когда за провода можно не беспокоиться"!
- Обзоры | 9 июня, 23:00
GP МР 05МА (5000 мАч): "для подзарядки со скоростью света"!
- Обзоры | 9 июня, 13:57
ADATA Ultimate SU650 (120ГБ): дешевле SSD только даром!
- Обзоры | 28 мая, 18:51
A4Tech A91 Bloody: твой первый наставник в киберспорте!
- Аналитика | 27 мая, 13:53
Фотопечать и печать на толстой бумаге – опыт использования принтеров CANON со встроенным СНЧП
- Аналитика | 23 мая, 14:11
Принтеры CANON со встроенной СНПЧ – термоструйная печать и печать после перезаправки
- Обзоры | 23 мая, 12:32
СТАРТ PPB BLACKBIRD P10P-B: "ваша карманная электростанция"!
- Обзоры | 19 мая, 17:25
GP Discovery CH33: для любителей активного отдыха
- Аналитика | 19 мая, 13:15
Дайджест №269: Фокстрот и HONOR начинают совместные продажи смартфонов
Популярные новости
- Бизнес | Вчера, 9:15
Смартфоны HUAWEI будут бесперебойно работать в Украине 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:15
Гарнитура ERGO BS-500 TWINS 2 BLACK 0.00
- Железо | Сегодня, 12:15
Samsung представляет изогнутый игровой монитор CRG5 с поддержкой 240Гц G-Sync 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:45
Абоненты Киевстар помогли приобрести оборудование для Института им. Н. Амосова 0.00
- Связь | Сегодня, 11:15
Uber представляет на 3-м ежегодном Elevate Summit 0.00
- Связь | Сегодня, 10:45
Киевcтар включил связь 4G в харьковском метро 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Lenovo добилась рекордного дохода за 2018 финансовый год – $51 млрд 0.00
- Связь | Сегодня, 9:45
Киевстар запускает приложение для контроля качества сети 0.00
- Интернет | Сегодня, 9:15
ПриватБанк будет доплачивать украинцам за Apple Music, чтобы победить пиратов 0.00