Как Uber Air может повлиять на работу внутренних авиалиний в США

27 ноября 2020, 13:15

Еще в октябре 2016 года компания Uber анонсировала свой новый проект UberAir.

Проект направлен на предоставление возможности совместного использования воздушных судов для уменьшения загруженности дорог в крупных городах США. Хотя цель может быть связана с короткими рейсами, регулярными рейсами и полетами в стиле такси, внедрение Uber Air, несомненно, будет иметь волновой эффект, который может повлиять на внутренние операции всех основных авиакомпаний.

После первоначального всплеска интереса в 2016 году новости о планах Uber начали появляться медленно. Теперь, похоже, дела идут на поправку, и программа компании по совместному использованию автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) должна быть запущена в 2023 году. И Лос-Анджелес, и Даллас станут одними из первых городов, которые опробуют новую услугу.

По крайней мере, в первые несколько лет службы совместного использования воздушных судов, вероятно, будут иметь минимальное влияние на серьезные внутренние сети. Маршруты UberAir слишком короткие. Некоторые коммерческие авиалинии обслуживают маршруты в пределах городов, и в манифесте Uber говорится, что его новая услуга будет нацелена на людей, которые ежедневно добираются до работы около часа.

Конечно, есть несколько сверхкоротких внутренних рейсов, которым могут угрожать такие инициативы по совместному использованию пассажиров, как UberAir. Однако некоторые из этих рейсов настолько отдалены и расположены в сельской местности, что нет необходимости сокращать дорожные заторы, и поэтому UberAir не будет ориентироваться на эти рейсы.

В мегаполисах появятся первые службы воздушного такси. Для любых ближнемагистральных региональных рейсов это может стать серьезной проблемой. Поскольку Uber не понадобится пространство взлетно-посадочной полосы, они могут высаживать пассажиров намного ближе к центру города. При достаточно низкой цене Uber может стать серьезной угрозой для региональных авиакомпаний.

Например, SkyWest выполняет тысячи региональных рейсов для основных американских перевозчиков, таких как United, Delta, American и Alaska. Для крупных авиакомпаний дешевле и удобнее отдавать на аутсорсинг более короткие региональные маршруты. Поскольку Uber предлагает эффективное региональное или местное обслуживание, спрос на регулярные рейсы в аэропорты за пределами города будет снижаться.