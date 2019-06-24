Боковая панель Dark TG для корпусов Define R6 от компании Fractal Design

24 июня 2019, 10:45

В продажу поступает новая боковая панель Define R6 Dark TG из тонированного закалённого стекла, которая станет изящным дополнением к Вашему корпусу серии Define R6.

Новинка подходит для установки с обеих сторон корпуса и снабжена элегантным замком с кнопкой, а её бесшовная конструкция без болтов совместима со всеми корпусами серий Define R6 или S2. Новая панель из устойчивого к царапинам закалённого стекла – это отличный повод изменить стиль Вашего корпуса, придав ему тёмной глубины!





Основные характеристики

Изящное, устойчивое к царапинам закаленное стекло



Совместима с корпусами Define R6/S2 и Meshify S2



Устанавливается на левой или на правой стороне



Бесшовное крепление без болтов



Элегантный механизм с кнопкой фиксации облегчает доступ к внутреннему пространству



Ориентировочная розничная цена



Define R6 Dark TG Side Panel: 29.99USD

