Гидросамолеты постепенно переводятся на электродвигатели

26 июня 2019, 11:15

Крупнейшая в Северной Америке авиакомпания Harbor Air, занимающаяся перевозкой пассажиров на гидросамолетах, объявила о переводе к 2021 году всего авиапарка на электросамолеты.

Harbor Air, базирующаяся в Ванкувере, Британская Колумбия, владеет 34 самолетами. Основная специализация компании — перевозка пассажиров на коротких рейсах на северо-западе Тихого океана. Согласно данным Harbor Air, на 30 тыс. коммерческих рейсов предприятие каждый год перевозит свыше 500 тыс. пассажиров.

В компании рассчитывают, что переход на электродвигатели благотворно скажется на ее показателях — в частности, позволит не только снизить как эксплуатационные расходы, но и уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Harbor Air осуществит плановую замену всех двигателей внутреннего сгорания гидросамолетов на двигатели, мощность которых составит 560 кВт. Двигатели будут разработаны компанией MagniX. В сообщении Harbor Air указывается, что испытательные полеты начнутся в конце 2019 года, а переоборудование всего парка завершится в двухлетний период.