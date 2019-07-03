ПриватБанк запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт

3 июля 2019, 9:45

ПриватБанк запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24.

Как сообщили в банке, в отличие от Интернет-карты, виртуальная карта является полноценной банковской международной картой, ею можно рассчитываться в магазинах, а также снимать наличные, покупать билеты и получать все банковские услуги.



Оформить виртуальную карту можно в beta-версии Приват24 через меню «Кошелек» –> «Добавить карту». В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код – они придут клиенту на финансовый номер телефона. Для расчетов в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.



ПриватБанк выпускает в виртуальном виде как дебетовые Карты для выплат, так и карты «Универсальная» с возможностью установления кредитного лимита. Кроме того, виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте. Тарифы на виртуальные карты идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.



