ПриватБанк открывает выпуск геймерских карт Play Visa

11 июля 2019, 11:45

Титульный партнер Федерации киберспорта Украины (UESF) ПриватБанк при поддержке компании Visa открывает выпуск специальных платежных карт для геймеров – Play Visa.

Уникальные карты с геймерским дизайном и никами игроков дают возможность получать кешбэк при покупках на различных игровых платформах и скидки в магазинах на девайсы, комплектующие ПК и прочее.



«Киберспорт объединяет людей в виртуальном и реальном пространстве, поэтому еще в январе мы приняли решение поддержать развитие киберспорта в Украине, став информационным партнером UESF, – говорит руководитель департамента развития E-commerce продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина. – Заручившись поддержкой компании Visa, мы движемся дальше и становимся титульным партнером первого всеукраинского киберспортивного турнира, а также выпускаем карту Play для геймеров».



Карту Play Visa можно заказать через сайт Федерации киберспорта Украины или по ссылке, а также получить на одном из турниров в рамках первого чемпионата Украины по киберспорту.



«Я горжусь тем, что Федерация киберспорта Украины выходит на новый уровень сотрудничества с ПриватБанком при поддержке компании Visa. Теперь геймеры из нашей страны смогут получить уникальную карту геймера, которую мы выпустим совместно», – отметил глава Федерации киберспорта Украины Артур Ермолаев.



Все участники финала первого чемпионата Украины по киберспорту с призовым фондом в 1 000 000 грн, который пройдет при поддержке Visa и ПриватБанка в Днепре с 11 по 13 октября, получат карты Play Visa бесплатно. А в рамках ивента среди владельцев карт Федерация киберспорта Украины разыграет игровые скины на общую сумму 2 000 евро.

