Более половины е-лимитов на перевод средств оформляется для размещения зарубежом

31 июля 2019, 11:45

С начала года в Украине оформлено 4 585 е-лимитов на перевод средств за границу, из которых более 3 тысяч (почти 67%) оформил ПриватБанк.

Как сообщили в ПриватБанке, в 2019 году 64% е-лимитов на вывоз валюты украинцы получили для размещения средств на зарубежном личном счете. Для покупки ценных бумаг ведущих мировых компаний украинцы оформили 34% лицензий, около 1% – на страхование жизни за рубежом.

По данным банка, среди тех, кто получил е-лимиты на пополнение валютных счетов и покупку ценных бумаг, каждый четвертый инвестирует средства в США. Также ценятся инвестиции в банковские счета или акции в таких странах, как Великобритания, Испания, Польша и Германия.

Чтобы инвестировать в зарубежные активы через ПриватБанк, достаточно оформить заявку онлайн в Приват24. ПриватБанк поможет получить е-лимиты бесплатно, кроме того, банк обеспечивает поддержку клиентам на всех этапах оформления и отправки платежа.