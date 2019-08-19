Исследование подтвердило высокую скорость мобильного интернета Киевстар

19 августа 2019, 10:15

Международная компания-измеритель качества интернета nPerf исследовала скорость передачи данных в сетях мобильной связи Украины, в том числе 4G.

Согласно выводам исследователей, лучший результат показала сеть мобильной связи Киевстар.

В ходе исследования, которое проводилось в период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019, эксперты изучили результаты свыше 23 тысяч тестов работы мобильных сетей Украины. В частности, исследовалась скорость передачи и получения данных, стабильность соединений, быстрота загрузки веб-страниц, сохранение качества изображения при видео стриминге и др.

По результатам всех тестов мобильная сеть Киевстар набрала 56 570 баллов, обойдя ближайшую компанию почти на 8 тысяч баллов.

Как отмечается в исследовании, в течение двух полугодий сеть мобильной связи Киевстар стабильно показывает самую высокую среднюю скорость мобильного интернета среди телеком операторов Украины. Так, скорость загрузки данных в среднем 22 Мбит/с, а передача данных 13 Мбит/с. Также по результатам измерений сеть Киевстар показала лучшие результаты по количеству успешных соединений, качеству видео-стриминга, скорости загрузки веб-страниц, и средней задержке при передаче данных.

Напомним, что международная компания Ookla, которая также проводила измерения скорости в мобильных сетях Украины в 2018 году, также отметила, что по результатам тестов лучший результат выявлен в сети Киевстар.

Во 2 кв. 2019 года количество абонентов Киевстар, которые пользуются мобильным интернетом, выросло на 16,2%, а использование дата-трафика на абонента выросло 84,7% в сравнении со 2 кв.2018.

Киевстар в первом полугодии 2019 инвестировал в развитие мобильной сети, в том числе 4G, свыше 2 млрд грн.