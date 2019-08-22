Аналитика больших данных будет расти на 35,9% ежегодно

22 августа 2019, 11:15

Аналитика больших данных (Big Data Analytics, BDA) становится одной из самых востребованных задач в современном бизнесе.

По оценкам компании Frost & Sullivan, в 2021 году общий объем мирового рынка аналитики больших данных увеличится по сравнению с показателем 2016 года более чем в 2,5 раза и составит 67,2 млрд долларов при ежегодных темпах роста (CAGR) на уровне 35,9%. При этом крупнейшими сегментами рынка станут производственный сектор, финансы, здравоохранение, охрана окружающей среды (ООС) и розничная торговля.

Аналитика больших данных включает анализ крупных, сложных и часто неструктурированных наборов данных, позволяющий выявлять ценную информацию, с точностью определять тенденции, прогнозировать производственные показатели и оптимизировать расходы. В производственном сегменте и других промышленных отраслях зафиксирован повышенный спрос на BDA: увеличение объема инвестиций в аналитику больших данных здесь обусловлен необходимостью повышения производительности предприятий и оптимизации ресурсов.









