Bolt запускает услугу перевозки животных Pets

27 декабря 2019, 9:45

Ведущая европейская платформа для заказа поездок Bolt расширяет перечень услуг и запускает сервис перевозки животных Pets.

Для того чтобы заказать услугу, в приложении Bolt нужно выбрать категорию поездки Pets. Сервисом можно воспользоваться для перевозки небольших животных, которые легко помещаются в салон авто: собак, кошек и т.д.

С целью комфортной перевозки питомца и во избежание загрязнения салона автомобиля необходимо использовать специальные средства: подстилку для животного, клетку, переноску, влажные салфетки. Обязательное условие для перевозки крупных собак — наличие намордника и короткого поводка. Некрупных животных можно перевозить на руках, но данный вопрос желательно согласовать с водителем.

«Практика показала, что услуга перевозки животных очень востребована в разных странах. За годы работы в Украине у нас тоже было множество запросов, поэтому мы с радостью запускаем новый сервис Pets», — комментирует региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Чтобы наглядно показать, как будет выглядеть новый сервис, команда Bolt подготовила видео с описанием услуги.

