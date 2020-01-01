1 января 2020, 12:48

MEGOGO подвела итоги 2019 года

Один из крупнейших в Украине и Восточной Европе медиасервисов MEGOGO подводит итоги 2019 года. Компания значительно расширила направления деятельности и стала полноценным медиасервисом для всей семьи.



Еще в начале 2019 года MEGOGO позиционировала себя как видеосервис, который собрал тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов, шоу, а также телевидение. Сейчас компания начала дистрибуцию собственных каналов, запустила направление аудио с подкастами и аудиокнигами, создает проекты собственного производства и работает над несколькими не видео и развлекательными проектам, которые скоро представит аудитории. Продукты MEGOGO уже достаточно длительное время выходят за рамки видео, что и позволило компании стать медиасервисом.



В 2019 году MEGOGO реализовала немало существенных проектов и технических и функциональных изменений. Одним из весомых внедрений 2019 стала возможность загрузки контента для его просмотра без интернета. Функционал стал полезным для тех, кто путешествует и находится в местах со слабым интернет-сигналом.



Важной инновацией этого года стало появление stories на мобильных устройствах. Сейчас MEGOGO совершенствует этот продукт и уже скоро представит кое-что существенно новое.



Летом молодежный канал альтернативной музыки MEGOGO LIVE стал доступен всем провайдерам кабельного телевидения Украины. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение о внесении канала MEGOGO LIVE в Перечень программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.



Не менее важным в этом году стал запуск серии технологических мастер-классов MEGOGO IT&Media Marathon, что состояли из пяти событий, каждое из которых рассказывало об инновационном продукте от идеи до реализации. Общее количество посетителей всех мероприятий – около 500.



Недавно медиасервис MEGOGO первым в Украине провел прямую трансляцию футбольного матча в 4К. Попытка оказалась удачной, поэтому компания готовит еще больше таких событий. Также в 2019 году появилась возможность просмотра кино со звуком 5.1. Функция доступна для устройств с поддержкой 5.1.



Ключевым в этом году стал запуск аудионаправления, что предусматривает все, кроме музыки. С наличием более 2000 книг, количество которых постепенно увеличивается, а также на медиасервисе уже более 100 подкастов. MEGOGO планирует создавать значительную часть аудиокниг собственного производства. В команду будут привлечены, как профессиональные дикторы, так и авторы книг. Большинство выпусков подкастов – собственного производства. К тому же, многие подкасты создано в партнерстве с популярными проектам и брендами. Сейчас MEGOGO тестирует новые формы для своих подкастов, которые впоследствии представит слушателю.

В течение года на MEGOGO значительно пополнилось количество каналов, фильмов и сериалов. В конце лета на медиасервисе появились мировые премьеры и сериалы FOXNOW, позже стал доступен эксклюзивный каталог программ собственного производства телеканалов National Geographic HD и Nat Geo Wild HD. Для юных зрителей в сентябре MEGOGO запустил канал [M] LEGO HD, который сразу получил большую популярность у детей. А также на MEGOGO постепенно появляются громкие кинопремьеры, среди которых: «Джокер», «Малефисента 2», «История игрушек 4», «Король Лев» и более сотни других единиц контента.



Компания также работает над социальными инициативами, одна из них проект «Смотри как слышно», который создает возможности просмотра лучшего мирового контента для зрителей с нарушениями слуха, добавляя сурдоперевод, а также – с недостатками зрения, создавая тифлокомментарии. Проект регулярно проводит кинопоказы, их количество в этом году пересекло отметку в 60, а общая посещаемость – около 5000 гостей.



Ежегодно MEGOGO наращивает свою экосистему, которая позволяет пользователю использовать один сервис для любых контентных предпочтений. Уже в начале 2020 года медиасервис подготовил несколько громких премьер.

