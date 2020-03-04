Valio представил калькулятор углеродного следа Valio Carbo Farm

4 марта 2020, 9:45

Калькулятор углеродного следа предназначен для фермеров-производителей молока. Разработка прошла сертификацию экспертами устойчивого развития международной организации Carbon Trust, а ее интеграция по первым оценкам поможет сократить углеродный след хозяйств на 30 % в течение 5 лет.

Valio Carbo Farm создан в рамках программы Valio Carbon Neutral milk chain 2035 по созданию цепочки углеродно-нейтрального молока.



За прошедшие несколько десятилетий финские молочные фермы проделали большую работу, которая положительно отразилась на снижении углеродного следа. Средний глобальный углеродный след сырого молока в настоящее время составляет 2,5 кг CO2e на литр по данным FAО ООН. По собственным оценкам Valio, в Финляндии этот показатель равен примерно 1 кг CO2 на литр.



– Объем выбросов метана коровами на литр молока сократился вдвое за 50 лет в результате повышения продуктивности, здоровья и питания животных. Сегодня коровы могут производить больше молока с тем же количеством корма. Однако мы не останавливаемся и продолжаем искать пути для дальнейшего снижения показателей. Это первый в Финляндии калькулятор углеродного следа, разработанный специально для молочных ферм, – сказал Алекси Астапцев, ученый и менеджер по развитию Valio, который разработал модель расчета для калькулятора.



Калькулятор Valio Carbo Farm поможет оценить наиболее важные аспекты для работы по сокращению углеродного следа сырого молока. Среди наиболее важных методов сокращения являются «углеродное» фермерство, то есть уход за полями, который максимизирует способность травяного покрова связывать углерод на пастбищах, повышение урожайности травы, предназначенной для кормления коров, благополучие животных (эмиссии на литр молока сокращаются, если коровы живут дольше и хорошо производят молоко) и другие.



Создание калькулятора – важный шаг проекта Carbon Neutral milk chain 2035. В России программа Valio была презентована 20 февраля на семинаре по устойчивому развитию Towards carbon neutral milk 2035. Старший вице-президент концерна Valio, руководитель программы углеродно-нейтральной цепочки молока Valio, учёный ​Юха Ноусиаинен и менеджер по развитию Valio, инженер, магистр химических, материальных и биохимических наук ​Алекси Астапцев в деталях представили один из самых масштабных проектов компании за последнее десятилетие, а также развеяли ряд наиболее распространенных мифов, связанных с заботой об окружающей среде и ответственным потреблением.



























