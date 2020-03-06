OPPO присоединились к лицензионной платформе AVANCI

6 марта 2020, 11:15

OPPO объявил, что будет лицензировать свои глобальные 3G и 4G основные патенты на IoT и автомобильные рынки через ведущую платформу лицензирования патентов Avanci.

Адлер Фен, старший директор по интеллектуальной собственности OPPO, отметил: «OPPO всегда стремились способствовать здоровому развитию отрасли. Мы хотим лицензировать основной патентный портфель OPPO для отрасли, основываясь на справедливых, разумных и недискриминационных (FRAND) условиях.

Мы рады предложить наши основные патенты 3G и 4G коммуникаций для лицензирования через Avanci для производителей IoT и автомобилей».

Касим Альфалахи, основатель и главный исполнительный директор компании Avanci, сказал: «Мы рады приветствовать OPPO, лидера отрасли смартфонов на платформе Avanci. Avanci позволяет таким компаниям, как OPPO, получить оправданную отдачу от своих R&D инвестиций, благодаря эффективному рынку, который уравновешивает интересы владельцев патентов и лицензиатов во всем мире и способствует долгосрочным инновациям.

Avanci — это платформа лицензирования патента, которая обеспечивает поставщикам IoT единственное решение доступа к технологии беспроводной связи. 14 автомобильных марок уже получили лицензию через Avanci для своих подключенных транспортных средств. Компания Avanci привлекла 38 владельцев основных патентов, включая OPPO. Подключение OPPO отражает мощность патента компании в области беспроводной связи.

Как ведущий мировой бренд технологий, OPPO всегда уделял большое значение R&D инновациям, чтобы обеспечить превосходные продукты и сервис для пользователей во всем мире. По состоянию на 29 февраля 2020 года компания ОPPО зарегистрировала более 43 000 заявок на патент в мире и более 16 000 патентов, в том числе более 38 000 заявок на патент на изобретение, что составляет 88% от общего количества заявок.