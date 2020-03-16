Uber представляет новые маршруты Shuttle из Киева в Бучу и Вишневое

16 марта 2020, 11:15

Менее года назад Uber запустил Uber Shuttle в Киеве, предлагая пассажирам доступный вариант совместной поездки для ежедневного пользования с гарантированным местом в качественном микроавтобусе.

На этой неделе Uber Shuttle открывает маршруты из Вишневого и Бучи в Киев - новый, надежный и удобный вариант для тех, кто добирается в украинскую столицу, не имея личного автомобиля.



Первый маршрут из Вишневого до метро Житомирская и обратно; второй - от Бучи до метро Академгородок и обратно. Эти два маршрута будут доступны с 7.00 до 21.00 в рабочие дни.



Каждая поездка на шаттле будет иметь фиксированную стоимость поездки зависимо от километража: ориентировочно 25 грн из Вишневого до метро Житомирской и 30 грн на маршруте из Бучи до метро Академгородок.



«Анализируя данные сервиса Uber Movement, - службы, которая помогает решать транспортные проблемы - за последние несколько месяцев мы убедились, что пригороды украинской столицы продолжают активно развиваться, и что количество людей, путешествующих из них в Киев постоянно растет. Именно поэтому мы решили расширить нашу сеть маршрутов Uber Shuttle на Вишневое и Бучу, тем самым предоставив людям еще одну надежную, безопасную и недорогую альтернативу их личному автомобилю», - говорит Георгий Соколянский, глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Чтобы улучшить взаимодействие с пользователями Uber Shuttle в Киеве, Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве. Это приложение позволяет удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек. Также из приложения Uber Shuttle вы можете перейти в Google Карты, где для вас будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл.



Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. На данный момент в Uber Shuttle доступно 26 маршрутов. 637 остановок, которые покрывают все районы города. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van и недавно запущенный электрический сервис Uber Green. В прошлом году Uber также представил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.



